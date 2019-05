Calientes, pequeñas y oscuras, así son las celdas de la galería 300 en la cárcel Modelo

Mientras el día avanza también aumenta la irradiación del calor sobre las paredes en el estrecho espacio de las celdas de la galería 300, en la cárcel Modelo. Quienes han estado allí dicen que en el momento más duro del sol sufren mareos y sofocación.

Mantener la camisa o el pantalón azul del penal deja de ser una opción y es preferible quitárselos, dice William Alfredo Balmaceda Ubieta, un excarcelado que estuvo en el área de máxima seguridad en la penitenciaría La Modelo, en Tipitapa.

“Eso no es para humanos. Las celdas de La Galería 300 están hechas para hacerte sufrir, pero peor son lo celdas del Infiernillo y la Chiquita”, asegura Balmaceda, quien señala que no sabe qué tanto podrá soportar el cuerpo humano bajo condiciones tan horrorosas y considera que no sorprendería que alguien pueda perder la razón.

“La máxima”

Los reos conocen como “La máxima” a una galería ubicada dentro de la penitenciaría La Modelo, con un área de 13,980 metros cuadrados, es decir que ese terreno cubre casi dos campos profesionales de futbol, como los del Real Madrid o Barcelona.

“La Máxima” se divide en dos secciones: las galerías 16 y 17, con más de 200 camarotes; y la galería de La 300, una estructura de dos niveles, de 80 metros de largo por 13 metros ancho.

Esta galería 300 se ha hecho célebre por los relatos que han dado los manifestantes excarcelados.

“Te pueden golpear por cualquier cosa o de castigo te meten en El Infiernillo. No hay mucho qué explicar el por qué del nombre: es un horno”, resume Balmaceda.

Las celdas superiores de La 300 tienen 3.5 metros de largo por 2.5 de ancho y, extendiendo los brazos, se puede tocar ambas paredes.

Sus puertas están forradas con láminas metálicas y tiene un compartimiento de 30 centímetros, por donde pasan los alimentos, si es que se les puede decir así.

Las celdas cuentan con tres pequeñas aberturas en la parte superior por donde ingresa luz, pero no hay ventilación. El calor resulta insoportable.

El Infiernillo y La Chiquita

La 300, en su nivel bajo, tiene las celdas de castigo, llamadas El Infiernillo y la Chiquita.

El infiernillo se diferencia de las otras celdas por no tener ningún tipo de iluminación, ni natural ni artificial, y la puerta se mantiene con la ventanilla cerrada, por lo cual la persona cautiva está en completa oscuridad, lo que puede afectar la visión.

Los excarcelados dicen que en El Infiernillo las condiciones son insalubres, pues se trata de una celda de 2 metros de ancho por 3 de largo.

Pero de menor tamaño es La Chiquita. En esa celda solo puede alcanzar una persona, de pie o sentada.

Además del calor, permanecer en esta celda afecta las articulaciones y, tras varias horas, el dolor en las piernas es insoportable.

Un horno construido hace cinco años

La 300 es una estructura construida hace cinco años, sin embargo no es moderna y evidentemente viola condiciones elementales para la estadía permanente de un ser humano.

Según las denuncias de manifestantes presos, las paredes de la galería son gruesas y están hechas para absorber los rayos solares durante el día, pero el calor se mantiene incluso por la noche, porque irradian la energía acumulada.

“Es horroroso el bochorno, sentís que te desmayás y si protestás te dan una golpiza. A esto se suma la falta de agua para consumo humano, también está la pobre alimentación y el maltrato con el cual tratan de romperte sicológicamente”, explica Balmaceda.

Mazmorras del siglo XXI

Para el excarcelado José Ángel Ortiz Cuaresma es increíble cómo aún existen este tipo de celdas: “Es una decepción cómo en pleno siglo XXI todavía exista este tipo de mazmorra donde someten a los privados de libertad”.

Ortiz agrega que es doblemente inhumano que una persona inocente esté recluida en El Infiernillo o La Chiquita.

“No debería existir un lugar así”, opina.

Según relata, el agua que consumen en el penal es de origen volcánico y perciben el azufre.

“Desconozco de dónde viene (el agua), pero sale caliente e, incluso, es algo que solo se tiene algunas hora al día, porque los guardias la controlan”, comenta Ortiz.

Según el informe del Colectivo Nicaragua Nunca+, que recopiló las denuncias de nicaragüenses exilados en Costa Rica, entre ellos excarcelados, todos coinciden en la insalubridad del agua en las celdas.

“Ya sea volcánica, termal o contaminada, ha repercutido en la salud de los presos políticos, quienes no pueden durar mucho tiempo en el baño (usándola) por la resequedad a la que es expuesta su piel con esa agua”, indica el testimonio del excarcelado de siglas Y.S.M, quien afirma que el agua tiene un olor particular, similar al dióxido de carbono y era caliente.

Otro aspecto del informe es la llamada “chupeta” o alimentos que entregan en estas celdas: “La comida llegaba con cucarachas, ratones, tucos de saco viejo sucio, vidrio, colocho de metal como viruta, arroz masoso y frijoles; el gallo pinto y guineo eran hediondos”, dicta el informe, señalando que familiares del preso de siglas R.A.E. lograron sacar un poco de esa comida.

Cuando recibieron los resultados de un examen en un laboratorio, leyeron que los alimentos contenían arsénico.

“Al menos dos personas identificamos con problemas (de salud) luego de comer esta chupeta, una de Diriamba y otra de Matagalpa”, precisa el informe.

Kevin Roberto Solís, quien era trabajador del Poder Judicial y le tocó estar arrestado en el área de máxima seguridad, tampoco considera que las condiciones sean para la permanencia de un ser humano y piensa que el lugar debería ser clausurado.

“Pasás encerrado día a día, solo te pasan la comida, que es muy mala, las celdas son insalubres. El penal no ofrece condiciones para que alguien pueda vivir allí”, sostiene Solís.

Hacinamiento

La abogada Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), indica que entre los años 2009 y 2010 uno de los principales reproches contra el Sistema Penitenciario Nacional era el hacinamiento en La Modelo, una cárcel con aproximadamente 60 años, donde las tuberías, el sistema eléctrico, agua y comida contaminada creaban características no apropiadas.

Se estima que en la cárcel Modelo hay más de cinco mil reos, aproximadamente un tercio de la población penal en Nicaragua.

Es por el tema del hacinamiento que el Estado construyó la Galería 300, donde se suponía iban a estar los reos de máxima peligrosidad, pero ahora hay manifestantes.

“La forma en que fue construida fue para aplicar castigo. Esta área del penal prácticamente es una cámara de tortura”, mantiene Sequeira.

Para Sequeira, en el Sistema Penitenciario Nacional no hay principios de carácter humanitario, sino que existe abuso de autoridad.

“Considero que al contrario de ir progresando en tema de derechos humanos, vemos que el Estado aplica un régimen inquisidor y todo lo humano que podría tener el penal se desvanece en la galería La 300, porque allí son tratados como animales encerrados en jaulas. Recordemos que en nuestra legislación se determina la reinserción social para los privados de libertad”, explica Sequeira.

Leyes nacionales y compromisos internacionales contra la tortura

En los últimos meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha criticado fuertemente al Estado de Nicaragua por la falta de cumplimiento de sus compromisos internacionales.

"El Estado de Nicaragua, desde el momento que ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está obligado expresamente al cumplimiento de estas medidas", dijo Antonia Urrejola, Relatora de la CIDH para Nicaragua.

El Estado de Nicaragua es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, como la Declaración contra la Tortura, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1975, que en su artículo I define la tortura como todo acto por el cual se inflige intencionadamente un intenso dolor o sufrimiento, físico o mental, por, o a instigación de, un funcionario público, a una persona para fines tales como obtener de ella o de un tercera persona una información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla, a ella o a otras personas.

El Estado de Nicaragua firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 15 de abril de 1985 y veinte años después se depositó su instrumento de ratificación, y para el país quedaron vigentes las obligaciones internas e internacionales plasmadas en la Convención.

Con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, se esperaba fortalecer la protección de las personas privadas de libertad contra la tortura y los malos tratos a través de medios preventivos, judiciales, y otros no judiciales, como las visitas periódicas a los lugares de detención.

El precepto es asumido en la Constitución Política de Nicaragua, que en su Artículo 36 dicta: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”.

Asimismo, el Artículo 39 de la Constitución señala que “en Nicaragua, el Sistema Penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo”.