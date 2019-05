Familia de Byron Corea denuncia asedio policial y parapolicial

Yesenia Estrada, habitante del barrio El Coyolar en la ciudad de León, denunció este sábado, que continúa el asedio policial en contra de su familia, su vivienda fue rodeada por efectivos policiales fuertemente armados, que incluso se apostaron en la acera de su casa y de manera abusiva se dedicaron a realizar fotografías.

Estrada es la madre de Byron Corea Estrada, líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), quien desde agosto del año anterior fue retenido luego de participar de una manifestación y posteriormente acusado ante los juzgados correspondientes por distintos delitos.

Los vecinos del sector fueron testigos este 25 de mayo a las 4:30 p.m., de la fuerte presencia policial, dos patrullas con agentes del orden y ocho motorizados, entre ellos personas vestidas de civil.

“Es la primera vez en el presente mes que llega la policía con el objetivo de asediar e intimidar, pero en el mes anterior su presencia ha sido constante, no había querido denunciarlo ante los medios de comunicación, pero ahora lo tengo que hacer porque es demasiado, me tienen harta y aburrida, tienen a mi hijo (Byron), encerrado en La Modelo y no me explico qué vienen hacer a mi casa”, denunció Estrada.

La denunciante reiteró que este asedio policial no tiene ninguna razón de ser, debido a que su hijo está en la cárcel desde hace 9 meses.

“La policía estacionó una de las camionetas frente a la casa, provocando nerviosismo a la abuela de Byron, una señora de la tercera edad, hacemos responsable de cualquier atentado en contra de mi persona y de mi madre, al comisionado mayor Fidel Domínguez, jefe de la Policía de León, así como a todos los policías”, dijo Estrada.

Otros casos de asedio

Otros opositores como Freddy Rugama, exconcejal del PLC y microempresario del barrio Ermita de Dolores, en León; y Diego Reyes excandidato a la vicealcaldía por el PLC, también han sido víctimas del asedio policial y parapolicial de manera constante, y han denunciado el acoso a través de los medios de comunicación.

Además han responsabilizado por cualquier situación en su contra y de sus familiares, al comisionado mayor Fidel Domínguez, quien en algunas ocasiones ha encabezado el asedio, intimidación y amenazas de muerte.