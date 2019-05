Familia de Eddy Montes denuncia que Auxilio Judicial no recibió denuncia por muerte de manifestante

La Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) no recibió una denuncia por la muerte a balazos en la cárcel Modelo del manifestante Eddy Montes, denunciaron este lunes familiares y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La abogada Leyla Prado, representante de la CPDH y quien legalmente acompaña a Jefté Montes, hija de Eddy Montes, criticó la decisión de la DAJ.

“Mi representante no ha tenido ni el elemental derecho de que ponga la denuncia en Auxilio Judicial. Ni siquiera nos recibieron la solicitud. Queremos exigir al Gobierno que se esclarezca su muerte, es un derecho que él (Eddy Montes) tenía. Por esa razón, pedimos que el esclarecimiento sea efectivo”, dijo Prado en conferencia de prensa, junto a Jefté Montes.

Prado aseguró que su representada no tiene noticias de que exista una investigación por el caso, ocurrido el 16 de mayo, cuando un custodio disparó a Montes.

Familia sufre acoso

Por su parte, Jefté Montes, denunció que su familia sufre acoso policial y aseguró que han evitado salir por temor a que les pase algo.

Dijo, sin dar muchos detalles, que retuvieron a su mamá en Masaya.

“Nos han amenazado de diferentes formas, han puesto a mi familia en una posición difícil, no pueden salir. Tengo miedo de que ataquen a mi familia que vive aquí. Los policías han pasado por la casa y han tratado de hablar con nosotros, no hemos salido, apenas hemos venido aquí con la abogada”, dijo Montes.

La joven, quien vive en Estados Unidos y llegó a Nicaragua tras la muerte de su padre, demandó que al Instituto de Medicina Legal (IML) que entregue todos los elementos que faltan de la autopsia, como fotos, videos y el tejido patológico de Eddy Montes.

“Estamos exigiendo que nos den la información, (el Gobierno) no está cumpliendo con su deber, necesitamos saber qué pasó con mi papá. Si no tienen nada que esconder no tienen nada que temer”, dijo Montes.

El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, indicó que han presentado un informe preliminar sobre el caso de Eddy Montes a la Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que dirige Joel Hernández.

“No hay un proceso de investigación que inicie, se están violando las leyes y convenios internacionales. (A) nosotros nos duele la muerte de don Eddy y miles de nicaragüenses por el hecho de opinar en contra del Gobierno”, declaró Carmona.

Añadió que la CPDH está preocupada por el asedio y amenazas que denunció la familia de Eddy Montes.

El caso de Montes ha levantado indignación local e internacional.

El protestante, de 57 años, murió a balazos dentro de la cárcel Modelo. El disparo lo hizo un custodio, de quien o se ha hecho pública su identidad.

El hecho ocurrió el 16 de mayo, pero el cuerpo de Montes estuvo en el IML hasta la noche 18 de mayo.

A Montes lo sepultaron en Matagalpa el 19 de mayo. Una multitud acompañó el féretro y la Policía Nacional hizo desde un día antes un inusual despliegue, que generó rechazo en los pobladores.