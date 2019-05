Restaurante queda atrapado entre paredes en frontera de Nicaragua y Costa Rica

Patricia Avendaño Bermúdez se apresuró para sacar su vehículo del restaurante. No pudo hacer más. Después, impotente, vio cómo la única salida que tenía su propiedad iba quedando cerrada cuando un grupo de obreros levantaba una pared.

Avendaño es dueña del restaurante “El Mirador”, que también ocupa como su residencia, y está ubicado en Peñas Blancas, una zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. El negocio, dice, quedó muerto por la pared que ordenó construir Aduanas nicaragüense, porque era el único punto de ingreso o salida del local.

El restaurante da empleo a cinco personas, genera ventas mensuales por los C$350,000, sus clientes son principalmente transportistas y ahora tiene encerrada mercadería por un valor de C$100,000.

La pesadilla para Avendaño comenzó el 22 de mayo, cuando una empresa le notificó de la construcción de la pared, por órdenes de Aduana de Nicaragua.

“Ellos (empresa constructora) me dijeron que en 72 horas estarían dando continuidad a la construcción del muro perimetral que colinda con mi propiedad, donde también construí mi casa, pero yo les pedí que me dieran un mes para vender mis productos y ver qué hacía y no me dieron ese chance”, relató Avendaño.

El muro de la discordia se construyó paralelo a la carretera panamericana, hasta llegar a la aguja que divide a ambos países, donde también hay una pared construida por los costarricenses, sobre la guardarraya.

“Cuando yo establecí este emprendimiento, hace 20 años, ya existía el muro que erigieron los ticos, porque mi propiedad colinda al sur con esa pared, pero no me afectaba porque mi negocio es en suelo nicaragüense y estaba frente a la carretera y el complejo aduanero, sin ningún obstáculo”, dijo.

Pero “este fin de semana me vinieron a cerrar la entrada y siento que han violentado todos mis derechos”, criticó Avendaño.

Su terreno, detalló Avendaño, limita por el costado norte con una propiedad privada que tampoco tiene acceso a la carretera y por el lindero oeste hay un área montosa, bajo resguardo del Ejército de Nicaragua. Al sur y al este tiene paredes.

Y es por eso que su propiedad ahora no tiene salida ni entrada.

La microempresaria dijo que la construcción del muro ordenado por Aduanas de Nicaragua representa la muerte de su restaurante, ya que el local quedó totalmente encerrado.

“Este muro acabó con mi emprendimiento y lo único que logré sacar de la propiedad fue mi vehículo”, explicó.

Avendaño dice que antes de que le clausuraran la entrada a su propiedad, expuso el caso ante las autoridades de Aduanas de Peñas Blancas y la Alcaldía de Cárdenas, donde aparece registrado el negocio, pero no logró evitar que la dejaran encerrada entre los muros.

El restaurante “El Mirador” es reconocido por las autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y por otras instituciones gubernamentales.

Cuando el 22 de mayo la empresa constructora le notificó que iban a levantar la pared, le pidieron “realizar todas las previsiones necesarias para el resguardo de artículos y mercaderías de su propiedad que pudiera verse afectada”.

También le orientaron “tomar las previsiones para el abastecimiento de agua potable y artefactos eléctricos, entre otros que estime necesarios, incluyendo el nuevo acceso a su propiedad”.

Pero la propiedad quedó sin acceso y lo único que pudo sacar, remarca, es su vehículo. Todo lo demás, como su futuro, quedó encerrado.