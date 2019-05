Cenidh y comité de presos coinciden en cifra de desaparecidos

Vilma Núñez de Escorcia, quien fungió como presidenta del clausurado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también se sumó al llamado que hizo el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, sobre conocer el paradero de 102 personas que en el contexto de la crisis sociopolítica fueron reportadas por sus familiares en poder de las autoridades y a la fecha se desconoce su ubicación.

Núñez dijo que cuando el Cenidh operaba en el sector norte del barrio Altagracia recepcionaba a diario docenas de denuncias sobre capturas. Al investigar directamente con las “fuentes”, que eran madres de víctimas y familiares de detenidos, conocieron con el tiempo que unas 102 personas no aparecían.

Es decir, al revisar sus bases de datos, únicamente se reflejaba que un pariente denunció su captura. Precisó que no continuaron con el trabajo porque el Gobierno les canceló la personería jurídica y despojó de sus bienes.

Pero aseguró que entre los datos que maneja el comité y el Cenidh hay concordancia, sobre todo, con esas 102 que no se sabe qué ocurrió con ellas.

“Nosotros no pudimos confirmar esa información, no se sabe nada de ellos, ni aparecen sus familiares. Te lo explico así: son personas registradas a partir de una denuncia, pero no avisan si están presos o están libres. Hay similitud en los datos del comité y los nuestros, es una fuente creíble”, manifestó Núñez, quien asegura que siempre están conciliando datos con las fuentes primarias, que son los mismos familiares.

Daniel Esquivel, miembro del Comité Pro Liberación de Presos, dijo este lunes que siguen sin saber el destino de esas 102 personas. A criterio de Esquivel, esto podría deberse a que los denunciantes laboran en instituciones del Estado y por temor al asedio y perder empleos han optado por “invisibilizar sus casos”.

Dijo que el comité al publicar este domingo el informe que deja al descubierto esta situación, busca conocer la verdad y esa verdad es saber qué pasó con ellos. “Las autoridades ya saben de esta cifra (102), pero ellos se cierran con que no saben nada, que esas personas nunca estuvieron presas. Si las personas no se acercan a nosotros, es difícil saber qué paso con ellos”.

Registro de la Alianza

Consultado ayer sobre el desconocimiento del paradero de más de 100 manifestantes denunciada el domingo por el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticos, el integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Álvaro Vargas, manifestó que esta organización no tiene denuncias de manifestantes desaparecidos como tal, sin embargo, sí tienen registrado un número de personas a las cuales el Gobierno no los considera como parte de los manifestantes detenidos.

“Tenemos como 95 (personas) que están metidos ahí y el Gobierno no los considera como vinculados al contexto de las protestas, ni de la crisis que hemos pasado o que el Gobierno afirma que nunca han estado detenidos, lo cual nosotros sí hemos verificado que están en cárceles todavía”, dijo Vargas.

La fuente agregó que a pesar de esta postura, si existe un número conciliado de 138 manifestantes que aún esperan ser liberados antes del 18 de junio, fecha en que se vence el plazo acordado entre ambas partes, a finales de marzo pasado en la mesa de negociación.

El Gobierno por su parte a través del canciller Denis Moncada dijo el lunes que hasta la fecha han excarcelado 336 personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas antigubernamentales y que todavía esperan ser liberados otros 142.

Al respecto, Vargas señaló que es importante recalcar que el compromiso de la Alianza es garantizar que ningún manifestante permanezca en las prisiones del país.

Ruta jurídica de liberación

Precisamente para garantizar que se logre este cometido, un grupo de juristas presentó la semana pasada una propuesta estableciendo siete rutas para garantizar la liberación con garantías de los manifestantes presos.

La primera de estas rutas establece que los acusados que no están detenidos, el Ministerio Público debe manifestar que no tiene pruebas ante el juez competente, quien deberá emitir una sentencia de sobreseimiento definitivo al caso.

En la segunda ruta, el Ministerio Público debe desestimar la denuncia por falta de pruebas. Como tercer elemento se menciona que en aquellos casos de manifestantes que sean acusados en audiencias iniciales, la Fiscalía debe presentar un escrito solicitando sobreseimiento también por falta de pruebas.

La cuarta ruta precisa que las personas con juicio en procesos, incluidos quienes están en el exilio, la Fiscalía desestime el caso por falta de pruebas o ausencia de delito. Como quinta alternativa se establece que en el caso de los acusados con juicio oral y público, el tribunal de apelaciones pida una sentencia revocatoria.

En la sexta se aplicaría lo mismo que la anterior, pero dirigida a presos con sentencia firme y finalmente la séptima ruta es especial para los menores de edad, quienes deben recibir sentencia absolutoria y sobreseimiento definitivo en cualquier etapa del caso.

El informe emitido este domingo por el comité, que incluye casos corroborados y denuncias de familiares, establece que al menos 730 manifestantes antigubernamentales seguían en la cárcel hasta el 21 de mayo.

Al actualizar su base de datos, conocieron que de esas 730 personas, 227 opositores aún están recluidos en cárceles, mientras que unas 401 han sido excarceladas y se desconoce la situación y ubicación de unos 102 manifestantes.

Esquivel, quien es pareja de la comerciante Irlanda Jerez, aseguró que los familiares de esas 102 personas se les acercaron para informar que sus parientes estaban presos, pero transcurre el tiempo y no conocen si fueron excarcelados o continúan en las cárceles. Tampoco los han buscado para solicitar que los incluyan en la lista de manifestantes opositores que continúan detenidos.

El informe también se detalla que el 30 de marzo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) presentó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) una lista que contenía 777 casos de manifestantes encarcelados, pero al ser esta “retroalimentada por las familias y excarcelados en todo el territorio nacional”, esa cantidad se ajustó a 757.

El comité indica que de esos 757, al menos 473 están fuera de la cárcel y unos 194 aún permanecen recluidos, mientras que 89 casos no han sido ubicados.

También cuentan a una persona fallecida, que es Eddy Montes Praslin, de 57 años, a quien un custodio mató a balazos en la cárcel La Modelo, el pasado 16 de mayo.

El informe establece que de los 473 que ya no están en la cárcel, solo 66 gozan de libertad plena, ya que las autoridades no les presentaron acusación, pero también hay 53 pendientes de confirmar su situación legal.

Este lunes, el canciller Denis Moncada dijo que el Gobierno ha excarcelado a 336 opositores y que faltan por excarcelar a 142 personas. En marzo de este año, el Gobierno firmó con la Alianza Cívica un acuerdo para liberar a los manifestantes en un plazo de 90 días; es decir, a más tardar el próximo 18 de junio.