Familia de Eddy Montes demanda a Policía Nacional autopsia de muerte de manifestante

La hija de Eddy Montes, de nombre Eddyjafet, introdujo ante la sede central de la Policía Nacional, en Plaza El Sol, un escrito para solicitar información oficial de la autopsia que practicaron al protestante, luego de que un custodio lo mató a balazos en la cárcel Modelo, el pasado 16 de mayo.

El ingreso de Montes a Plaza El Sol resultó accidentado, según informó ella misma.

"No me querían dejar entrar y había mucho movimiento de los policías, no fueron concretos ni dijeron cuándo me van a responder", comentó Montes.

La joven, quien la semana pasada llegó a Nicaragua procedente de Estados Unidos, consideró poco profesional la actuación policial.

Comentó que ella y su abogada se presentaron a las oficinas centrales de la Policía Nacional porque demanda justicia y quiere conocer sobre las circunstancias de la muerte de su padre.

La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Leyla Prado, representante de Montes, dijo que introdujeron una solicitud para conocer los avances de las investigaciones policiales.

Recordó que en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) rechazaron la petición.

"Por lo tanto, no tuvimos más remedio que venir a plaza El Sol (oficinas centrales de la Policía), en espera de que nos den una respuesta", indicó Prado.

A Montes lo mató un custodio de un disparo, de acuerdo con las versiones que se han hecho públicas.

El caso despertó indignación local e internacional y las autoridades no han identificado al autor del disparo.

En un comunicado, el gobierno sostuvo que la muerte se dio en un supuesto forcejeo, algo que han negado otros manifestantes que están en la cárcel Modelo, quienes grabaron el ambiente en prisión la tarde de los hechos.

“La muerte de Eddy Montes no puede quedar impune”, dijo Prado.

Periodistas asediados

Por otro lado, la mañana de este martes, los periodistas que brindaban cobertura al caso de Montes, sufrieron asedio frente a Plaza El Sol.

Los reporteros esperaron a Eddyjafet Montes en una gasolinera que está frente a la sede central de la Policía Nacional, pero oficiales y civiles estuvieron en todo momento tomando fotos y haciendo videos a los hombres y mujeres de prensa.