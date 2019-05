El miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann, calificó como “una infamia” la acusación que la Policía Nacional hizo este martes contra su hijo, Alejandro, de supuestamente poseer cuatro armas de guerra y municiones que se habrían usado durante las protestas del año pasado.

“Mi hijo nunca se metió en aspectos políticos, ni siquiera iba a las marchas, de manera que todo esto que están haciendo con él es una infamia”, declaró Tünnermann a El Nuevo Diario.

“Acabo de hablar con mi hijo, Alejandro, y me dijo que esas armas no son suyas, desconozco esas armas, nunca ha tenido esas armas y no sabe cómo llegaron a la bodega”, agregó Tünnermann.

La Policía señaló que al hijo del negociador de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, le encontraron un fusil AK-47 con un cargador y 10 proyectiles, un fusil Fal y dos cargadores, un fusil Garand y una ametralladora Uzi, con dos cargadores y 64 proyectiles.

En una conferencia de prensa con medios oficialistas, la Policía presentó las cuatro armas que supuestamente tenía Tünnermann en su negocio en el mercado Oriental, y que habrían sido decomisadas este martes, durante un operativo.

En ese operativo, la Policía Nacional detuvo a Víctor Núñez Madrigal, administrador del negocio de Tünnermann en el mercado Oriental.

Núñez afirmó que las cuatro armas presentadas por la Policía Nacional supuestamente pertenecen a Tünnermann y se habrían usado durante las manifestaciones.

“Eran armas de guerra... una vez que don Alejandro Tünnermann que llegó a dejar las armas, más o menos tres días después, él se fue del país, y tuve conocimiento que esas armas fueron utilizadas para los tranques”, declaró Núñez ante medios oficialistas.

Pero Carlos Tünnermann expresó que los policías, al salir del negocio de su hijo, Alejandro, solo llevaban computadoras.

“No se veían cosas de aspecto grandes, como son las armas”, concluyó Carlos Tünnermann.

La versión policial

“Encontrando en el cielo falso del segundo piso de ese local cuatro armas de guerra que son de uso restringido, que corresponden a un fusil AK con un cargador y diez proyectiles. Un fusil FAL y dos cargadores; un fusil Garand y una subametralladora Uzi con dos cargadores y 64 proyectiles”, detalló el comisionado general Luis Pérez Olivas.

El jefe policial agregó que durante el operativo desarrollado el lunes pasado, detuvieron a Víctor Wilfredo Núñez Madrigal, a quien identificó como el administrador del negocio y que además es el principal testigo con el que cuentan.

Núñez Madrigal declaró que labora para Tünnermann Pereira desde marzo del año 2003, llevando la contabilidad, administración y una agencia de venta de azúcar en el inmueble.

Alianza Cívica denuncia asedio

La Alianza Cívica, a través de un comunicado, calificó como “abusivo” el operativo policial del lunes, y sostuvo que se trata de una estrategia de asedio y amenaza.

En la nota denunciaron que sus integrantes son víctimas de intimidación, asedio y hasta amenazas de muerte, en lo que consideraron una Nicaragua bajo “estado policiaco”.

De igual manera, se menciona que desde su conformación en mayo de 2018, “el régimen ha desplegado diversas tácticas que buscan intimidar y neutralizar a sus miembros”, entre ellos citó el arresto de Medardo Mairena, Edwin Carcache, Freddy Navas y Lener Fonseca, “quienes son presos políticos y están encarcelados en celdas de castigo y máxima seguridad, o de José Ramón González y Jonathan López que fueron excarcelados luego de guardar prisión injustamente”.

“Asimismo varios miembros de la Alianza que han sido sujeto de amenazas de muerte, acoso, asedios, invasiones de propiedad y otros actos represivos, que los han obligado a vivir fuera de sus hogares, exiliarse y tomar otras medidas de seguridad”, señala el texto.