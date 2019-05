Jonathan Morazán Meza era mormón y un apasionado del debate con sus amigos. Hoy tendría que estar sentado en un aula universitaria, cursando tercer año de la carrera de Diseño gráfico, y es muy seguro que pensaría en el abrazo y el obsequio que esta noche le daría a su mamá, Josefina Meza.

Pero a esta mujer de 56 años ahora se le apaga la voz cuando recuerda a Jonathan, quien murió a balazos el 30 de mayo del año pasado, durante “La madre de todas las marchas”, en Managua.

El muchacho, quien iba a cumplir 22 años el 10 de enero, y a quien le gustaba ir al gimnasio, recibió un disparo en la cabeza cuando estaba cerca de la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI).

Un año después, Meza no tiene a su hijo. Tampoco sabe quién es el culpable de matarlo. Lo que sí tiene, y mucho, son las lágrimas de dolor que suelta cada día. Hoy es el día 366, de forma consecutiva, en que Meza llora a su hijo.

¿Qué pasó horas antes que mataran a su hijo?

Me preparaba para acompañar la marcha de las madres que habían perdido un hijo. Mis hijos y yo nos habíamos preparado desde la noche anterior. Jonathan me dijo que iba a irse con los universitarios. Él estudiaba en la Universidad del Valle, segundo año de la carrera de Diseño Gráfico. Tenía 21 años.

Acordamos que íbamos a ir de negro, él se puso algo de negro y llevaba una camisa a cuadro. Todavía le dije que tuviera cuidado, que este régimen andaba agarrando a los chavalos y matándolos. Aunque después de tanta sangre que se derramó en abril, pensé que no iba a volver a pasar.

Le dije que cuidado lo echaban preso. Yo nunca pensé que lo fueran a matar. Salimos juntos de la casa, pero yo iba con mi sobrina y él se fue con los otros muchachos universitarios. Yo iba hasta la rotonda Jean Paul Genie, porque a mí me gusta caminar mucho, pero él se fue por el lado de Metrocentro, esperando la marcha, que venía del sur.

Cuando él recibió el disparo, yo estaba en la calle frente a la Universidad Centroamericana (UCA). Yo empecé a llamarlo cuando escucho el alboroto, para que nos fuéramos a la casa. No me contestaba, pero jamás pensé que me le habían disparado al cerebro.

Después de 15 o 20 minutos alguien me contestó el celular, era como las 5:15 p.m. Alguien me responde: “Esta es la emergencia del Hospital Vivian Pellas, su hijo está herido”. —Yo le pregunto en qué parte del cuerpo, pero me respondieron que no pueden decirme, que debía ir.

Nunca me fui a mi casa. Si no salía allí con mis hijos, no me iba. En la UCA habíamos quedado para reunirnos. Entonces de la UCA salimos para el hospital y llegué como a las 6:00 p.m. Me presenté como la mamá de Jonathan y me llevaron donde él, y estaba en coma.

El médico me dijo que tenía un disparo en el cerebro, directo a la corteza cerebral.

Cuando escuchó los primeros disparos cerca de la UNI, ¿qué pensó?

Que estaban atacando, un aparato de guerra estaba en el estadio, y también por el lado de la Radio Ya. Vi que entraron unos hombres en motocicletas. No sabíamos de dónde podían salir disparos.

¿Tuvo alguna corazonada cuando escuchó los primeros disparos?

Nunca pensé que tiraran a matar, que iba a haber muertos de nuevo. Que fueran capaz de mandar a matar a más gente, al punto que terminó levantando más a la población en su contra. El Gobierno perdió al pueblo.

¿Qué fue lo último que su hijo le dijo?

Me iba chateando y, cuando pasó por la rotonda El Periodista, me escribió que habían motorizados y que tuviera cuidado. Yo le dije que iba con cuidado y que la tuviera él también. Jonathan creía que andaba seguro. Ya después no me contestó el teléfono. Le hice unas 20 llamadas, quizá más.

¿Qué hizo con las pertenencias que su hijo andaba ese día?

Su ropa, su pañuelo, los tengo guardados. Una parte lo guardó su papá. Soy separada, me separé de su papá desde hace 6 años.

¿Hubo alguna culpa por haber permitido que su hijo fuera a la marcha?

No. Mi hijo era un chavalo pensante, muy humanista, muy entregado a las obras sociales. Cuando había actividades en la Universidad para ir a apoyar kermés o cosas así, él siempre apoyaba. Él se integró a las protestas desde el incendio en la Reserva Indio-Maíz.

¿Cómo ha hecho para superar este trago amargo?

Ha sido duro y difícil… Creo que todo se paga en esta tierra, si uno hace un mal, recibe mal, y si hace bien, recibe bien. Esta gente tiene que recibir su merecido. Yo confío en que hay justicia divina y que pronto la vamos a ver.

¿Ha asistido a algún sicólogo después del asesinato de su hijo?

No

¿Por qué, cree que no es necesario?

Puede ser que sea necesario para sobre llevar este dolor. Yo lloro todas las noches y le pido a Dios que me dé fortaleza. Lo que más deseo es que se logre el objetivo por el cual los jóvenes fueron asesinados.

Que se haga justicia y que Nicaragua sea libre de dictaduras. Que ningún gobernante se haga dueño del país, porque no lo son. No han entendido que gobernar es proteger a la población y no maltratarla, como están haciendo.

Supongo que después de la muerte de su hijo usted lloró, pero ¿tuvo otra consecuencia?

No. Todo el tiempo he sido serena. Me sentía preocupada por mi otro hijo, porque le hacía falta su hermano. Hemos sabido asimilarlo. Estamos conscientes del peligro que corremos, mi otro hijo no se mete en nada, no le dejo que participe en nada. Desde el asesinato de Jonathan, lo aislé para que no participara en nada. Dentro de la familia no hay división, esto ha unido más a la familia.

¿Nunca será lo mismo un 30 de mayo para usted?

No. El 30 de mayo será un día de luto, de dolor.

Si alguien llega a su casa con un regalo a felicitarla, ¿lo va a rechazar entonces?

Sí, es que no hay celebración, no hay motivo de celebrar. La vida no se repone.

Si pudiera pedir un regalo el Día de las Madres ¿cuál sería?

Es algo imposible, pero aparte que es imposible me gustaría tener a mi hijo nuevamente. Ese es el regalo que las madres quieren, tener a sus hijos al lado.

¿Por qué decidió unirse a la Asociación (Madres de Abril)?

Buscando justicia, porque sabemos que solo unidos podemos lograrlo. Además de sanar el dolor, porque nos consolamos unas a otras. Nos empezamos a unir en las denuncias que realizábamos en las organizaciones de derechos humanos.

Hemos denunciado ante el Ministerio Público las muertes de nuestros hijos y no han levantado un dedo. La prueba es que no hay ni un detenido.