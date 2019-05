Misa de Madres de Abril: Sacerdote dice que "Nicaragua está en labor de parto"

Las Asociación de Madres de Abril participan este jueves en una misa, en honor a los muertos durantes las protestas en Nicaragua.

La eucaristía comenzó con la solidaridad de los sacerdotes con los fallecidos, a quienes se nombró uno a uno.

Las personas que asisten este jueves a la misa en la catedral de Managua usan vestimenta azul y blanco, y llevan banderas y globos alusivos a Nicaragua.

A la entrada de la catedral, donde Fray Silvio Josué Romero y Monseñor Miguel Mántica.concelebrarán la misa, se ha colgado una enorme bandera de Nicaragua.

Mientras, otras personas llevan cruces negras y pancartas, demandando justicia.

Siga el minuto a minuto de la misa:

12:33 pm "No digamos que no hay nada que celebrar, hay que celebrar los nuevos brotes, que Jesús está vivo entre notoros", predica el sacerdote Silvio Josué Romero.

12:30 pm "Le digo a los jóvenes que no busquen entre los muertos a los que viven, porque ellos viven, los muertos osn otros", afrega Silvio Josué Romero durante la misa.

12:28 pm El sacerdote Silvio Josué Romero dice que los hijos de las madres en Nicaragua dan esperanzas de lograr un nuevo país y agrega que este es un territorio que está "en labor de parto", porque se avecina una nueva nación.

12:20 pm Silvio Josué Romero explica que la misa se celebra en el contexto de la Pascua.

"La última palabra no la tiene la muerte, la tiene la vida. Por eso celebramos este 30 de mayo, en ese contexto, que la muerte no nos distraiga de la resurrección. Al final, repito, la última palabra no la tiene la muerte, la tiene la vida".

12:28 pm "Con los hijos que han parido ustedes, tenemos esperanza de una nueva Nicaragua y eso debemos celebrarlo. No digamos que no hay nada que celebrar. Prácticamente Nicaragua ha entrado a una labor de parto. Por lo tanto, que los dolores del parto no nos distraigan del niño que está por nacer, de la Nicaragua que viene en camino", dijo el sacerdote Silvio Josué Romero.

12:05 Se mencionan los nombres de los muertos durante las protestas y el sacerdote dice que se solidarizan con las víctimas y sus familiares.

12:02 pm Empieza la misa. Es visible dentro del templo que la gente lleva vestimenta azul y blanco, en honor a Nicaragua, o negra, por el luto que sienten al cumplirse el primer aniversario del ataque armado a la "Madre de todas las marchas".

12:01 pm Fray Silvio Josue Romero pide a los sistentes que a misa sea un evento solemne.

11:55 am Las personas gritan consignas dentro de la catedral de Managua: "Señor, señora, no sea indifirente, están matando al pueblo en la cara de la gente".

11:37 am Las madres que perdieron a sus hijos en abril del año pasado encabezan la celebracion eucaristica junto a madres que aún tienen a sus familiares en prisión..

11:30 am Algunos asistentes a la misa en la catedral llevan fotografías de sus deudos. Hay quienes lloran por sus parientes muertos durante las manifestaciones.

11:18 am La catedral de Managua ya está llena, a la espera de que sean la 12 del medio día, cuando comenzará una misa queoficiará Fray Silvio Josue Romero.

11:00 am Personas gritan consignas para exigir justicia por los muertos durante las protestas, en especial los del 30 de mayo del 2018, durante la "Madre de todas las marchas".

10:30 am A los alrededores de la catedral de Managua hay un despliegue policial, que se extiende a lo largo de la carretera a Masaya.