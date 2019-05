Excarcelado no atiende citatoria de Policía por temor a ser arrestado

Yader Parajón, el manifestante al que excacelaron recientemente, dijo que no atiende una citatoria de la Policía Nacional por temor a ser arrestado de nuevo y agregó que en su casa hay un constante patrullaje.

Yader Parajón es hermano de Jimmy, quien murió atrincherado en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), durante las protestas antigubernamentales del año pasado.

Explicó que no se ha presentado a la citatoria por temor, ya que no se especifica para qué lo requieren.

"La Policía pasa a cada momento de ida y vuelta. También motorizados. Un día, al menos, transitaron como 50 veces frente a la casa, como una forma de intimidación", denunció Parajón ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).

Yader Parajón estuvo detenido desde el 16 de abril, cuando lo capturaron a una cuadra de su casa de habitación, ubicada en el barrio María Auxiliadora, en Managua.

El joven manifestante dijo en múltiples ocasiones que sufrió golpes desde su captura y nunca le explicaron las causas de su detención.

“Me golpearon, me pusieron las botas sobre la cabeza y me coscorronearon por resistirme a la captura, ya que no me explicaban por qué me estaban deteniendo”, relató Yader Parajón.

La última manifestación a la que asistió Parajón es la del 30 de marzo, cuando por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) llamó a piquetes exprés.

Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, señaló que la autoridad, en este caso la comisionada Telma Collado, del distrito policial IV, debe informar a la persona sobre la razón de la citatoria.

Cuevas explicó que Yader Parajón tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por tanto debería ser protegido por el Estado.