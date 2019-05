Sacerdote dice a nicas en Costa Rica que iglesia los acoge ante "experiencias duras" por crisis

El sacerdote Germán Rodríguez Smith, prefecto de la catedral de San José, Costa Rica, dijo que la iglesia Católica acoge a los nicaragüenses que han sufrido por la crisis que estalló el año pasado, durante una misa que ofició en ocasión del Día de las Madres.

Como un acto de respeto, Rodríguez Smith pidió que en la catedral se entonara el himno nacional nicaragüense.

“Quiero saludar a todos nuestros hermanos nicaragüenses que hoy, de manera muy significativa, concurren a esta catedral para celebrar el día de la madre, queremos saludar con cariño a las mamás, no solo queremos saludarlas, sino también animarlas para que sigan dando lo mejor de sí mismas, por sus hijos, por sus familias”, mencionó el sacerdote al iniciar su sermón.

Rodríguez Smith también expresó el respaldo de la iglesia católica en Costa Rica para los nicaragüenses que desde hace más de un año han vivido “experiencias duras”.

“Sepan que en la iglesia se les quiere, en la iglesia les acogemos a todos, tenemos un mismo Padre y todos somos sus hijos, desde el 18 de abril (de 2018) para acá, un poquito más de un año, han vivido experiencias duras, las han vivido como país y las han vivido también como iglesia, las dos cosas, como país y como iglesia han sufrido”, agregó el religioso.

El sacerdote dijo que, como iglesia, conocen lo que está pasando en Nicaragua.

“Ese espíritu que actúa misteriosamente haga entender a las autoridades que tienen que buscarse caminos distintos y sobre todo renunciar a los egoísmos y ambiciones para buscar el interés de todo un pueblo”, aseguró el presbítero.

El padre también mencionó que la única salida a la crisis en Nicaragua es el camino del diálogo, y pidió para que se encuentre pronto el camino de justicia, paz, solidaridad y unión entre todos aquellos que se sienten identificados con la patria que les vio nacer y crecer.

“Sabemos que es buscando caminos de diálogo donde se puede avanzar, no es con la violencia, no es con la intransigencia, sino desde la búsqueda del diálogo y de caminos que nos hagan entender que no es el egoísmo, sino la búsqueda del bien común, la que pueda darnos realidades nuevas y llenas de paz”, expresó el prefecto de la Catedral Metropolitana de Costa Rica.

Un grupo de nicaragüenses que participaron de la misa subieron al estrado y agradecieron al sacerdote por su generosidad y apoyo moral.

Al final la actividad religiosa, los nicaragüenses se manifedtaron en los alrededores del parque ubicado frente la catedral, donde leyeron una proclama en apoyo a las madres nicaragüenses y pidieron justicia por los muertos durante la crisis.