Minsa cierra farmacia en Isla Ometepe que no abrió el día del paro nacional

Una farmacia de la Isla de Ometepe que permaneció cerrada durante el paro nacional convocado por la Alianza Cívica el pasado 23 de mayo, fue clausurada de manera definitiva esta semana por orden del Ministerio de Salud (Minsa), confirmó su propietaria.

Se trata de la Farmacia Avellán, localizada frente al hospital primario del municipio de Moyogalpa y según Salua Avellán, dueña del negocio, “la decisión es totalmente arbitraria y pone en riesgo la salud de los habitantes y un inventario de US$5,000 que tiene el establecimiento.

El Minsa emitió la orden de cierre definitivo a las 3:45 pm del 28 de mayo, a través de la resolución administrativa número 003-2019, que señala que la propietaria de la farmacia infringió lo establecido en la “Ley de Medicamentos y Farmacia” y su reglamento vigente, al tener cerrado el negocio el día mencionado.

La resolución fue firmada por Arlen Estrada Castro, Directora del Sistema Local de Atención Integral de Salud del departamento de Rivas.

El documento revela que la decisión de clausurar el negocio surge luego que trabajadores del Sistema Local de Atención en Integral de Salud (Silais) de este departamento, constataron durante una inspección, que el 23 de mayo la farmacia se encontraba cerrada.

“Se verificó que no se encontraba funcionando en el horario de prestación de servicio solicitado por dicho establecimiento, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., autorizado por la Dirección General de Salud del Silais–Rivas”, dice textualmente el documento.

La resolución señala que la farmacia incumplió con el objetivo de su licencia sanitaria sin causa justificada y que puso en riesgo la salud de la población, al no garantizar el suministro de medicamentos y que por esta razón, resuelven clausurar definitivamente el establecimiento.

APELARÁ RESOLUCIÓN

“El cierre de mi negocio es una decisión completamente arbitraría e ilegal. Primero porque nunca me han notificado que van a realizar una inspección en la farmacia, segundo porque nunca he tenido ninguna reincidencia y lo otro es que entre el 20 y el 25 de mayo, el negocio permaneció cerrado tres días por problemas de salud que aquejaban a algunos miembros de mi familia y yo no puedo estar notificando en cada momento al Minsa que necesito salir de mi establecimiento por fuerza mayor”, explicó.

Dijo que ella apelará la resolución administrativa emitida por el Silais- Rivas y que el cierre ha causado una gran indignación entre los habitantes de la Isla de Ometepe, incluyendo a extranjeros que han expresado su rechazo a través de las redes sociales.

“El personal del Silais aduce en su resolución que puse en riesgo la salud de la población al cerrar el negocio ese día, pero ¿cuánto más se pondría en riesgo a los habitantes con un cierre definitivo, tal y como dice la notificación?”, se preguntó Avellán.

Añadió que antes y después del 23 de mayo estuvo asistiendo a su suegro, su mamá y su esposo por problemas de salud, y que al final hasta ella resultó enferma, por lo cual no estaba en condiciones para trabajar y abrir el negocio.

“El pueblo sabe que desde hace cuatro años que abrí la Farmacia Avellán, no tengo ningún compromiso más que con el pueblo, porque es un negocio privado y que acá se dispensa el medicamento con amor y preocupación social, y por eso la gente está indignada”, refirió.

Darling Verónica Esquivel, habitante de la Isla de Ometepe, aseguró que el cierre de la Farmacia Avellán es un completo error que afectará a todos los habitantes del lugar.

Refirió que este tipo de establecimientos comerciales son escasos en el municipio de Moyogalpa y que la Farmacia Avellán es punto de referencia en la Isla de Ometepe, por estar localizada en un punto estratégico y disponer de una variedad de medicamentos.

Eric Pana, un español que llegó en 2017 en busca de medicamentos a esta farmacia, tras sufrir una caída en moto, explicó en las redes sociales que el cierre de este negocio es un acto vengativo de parte del Gobierno y que la farmacia es una necesidad, tanto para los ciudadanos de Moyogalpa como para los turistas “que van a la isla a desarrollar la economía”.