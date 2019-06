“Nicaragua debe prepararse para más ciclones tropicales”

El cambio climático está provocando que fenómenos meteorológicos como El Niño y La Niña magnifiquen su poder, aseguró la master en Meteorología y directora del Observatorio Climático del Centro Nacional de Alta Tecnología de Costa Rica, Irina Katchan.

Indicó que este año, particularmente, la formación de ciclones tropicales en el océano Pacífico estará un 70% por encima de lo normal, lo que representa un riesgo para la región centroamericana.

El área de baja presión que afectó desde el 22 de mayo tanto a Nicaragua como a Costa Rica es un ejemplo de esa amenaza, advierte.

¿PODRÍAMOS VER MÁS HURACANES EN LA REGIÓN?

El próximo año podemos tener el impacto de más ciclones tropicales. En el caso de Honduras y Nicaragua, hay que prepararse desde este momento.

Este año la temporada de ciclones del Atlántico está levemente por encima de lo normal, sin embargo, hay poca probabilidad de que se presenten los ciclones cerca de Nicaragua o Costa Rica.

Pero en el océano Pacífico la temporada de huracanes que inició el 15 de mayo, donde precisamente está el fenómeno de El Niño, las aguas se mantienen cálidas y existe la formación de ciclones tropicales.

Esto que acabamos de pasar con un área de baja presión es muestra de que vamos a tener temporada de ciclones tropicales en el Pacífico de un 70% más de lo normal. Hay que prepararse para las afectaciones futuras que podamos tener.

¿ESTO SERÁ SOLO ESTE AÑO O EN LOS PRÓXIMOS AÑOS TAMBIÉN?

Hay que entender el comportamiento del Océano. Si es más frío el Pacífico, eso depende del fenómeno de El Niño o La Niña, u otras variabilidades climáticas que están interactuando. Cuando tenemos el fenómeno de El Niño, tenemos formación de más huracanes en el Pacífico, pero menos en el Caribe, ya que hay aceleración del viento, el océano Atlántico es un poco más frío de lo normal y las condiciones no son propicias.

Cuando tenemos el fenómeno de La Niña, y que se espera que lo tengamos el próximo año, habrá mayor formación de ciclones tropicales con trayectorias hacia el mar Caribe. Para el 2020 tenemos que estar preparados para posibles afectaciones por precipitaciones.

De este año, que se espera que sea un poco seco, vamos a pasar a un 2020 muy lluvioso.

¿LA NIÑA Y EL NIÑO SE ESTÁN VOLVIENDO MÁS FUERTES CON EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Por supuesto. Los impactos son magnificados. Tenemos un calentamiento de la atmósfera y el fenómeno de El Niño incrementa aún más la temperatura medio global. Por supuesto que los fenómenos que se presenta durante El Niño, como ciclones o aguaceros, son muy aislados, pero de gran magnitud. Por ejemplo, un aguacero puede ser de corta duración, pero en una hora te puede llover casi un tercio de los registros de precipitación.

No obstante, puede provocar que los veranillos sean mucho más extensos y habrá descenso con las lluvias. Hay que entender el comportamiento de estos fenómenos para prepararse y tomar decisiones.

La meteorología y climatología es esto: yo te doy información para que con base en esta información planifiqués. Ejemplo, usted salió sin sombrilla, pero cayó un aguacero y está en plena calle y tiene una cita. ¿Qué va a hacer? Esperar implica tiempo. Tomar taxi, implica dinero. Si usted no sabe qué es lo que va a pasar y no se prepara, eso implica impacto económico.

EN SU MAYORÍA A LOS NICARAGÜENSES NO LES IMPORTA TIRAR BASURA EN RÍOS Y CAUCES Y A NIVEL DE AUTORIDADES, EL TEMA AMBIENTAL EVIDENTEMENTE NO ES PRIORIDAD. ¿SI SE SIGUE CON ESTA FORMA DE PENSAR, TODAS ESTAS AMENAZAS PODRÍAN PASARNOS LA CUENTA EN EL FUTURO?

No es en los próximos años, ya lo está haciendo. La naturaleza nos está cobrando lo que estamos destruyendo. Si usted no cree en el cambio climático y un día se le ocurrió talar todos los árboles, con el futuro va a aumentar la temperatura, el viento, disminuye la humedad.

El océano modula el clima en un 75%, si se calienta el océano se calienta el clima. Es como la olla en la cocina, se pone a calentar el agua y se evapora. Ahora se imagina el océano Pacífico calentándose en un fajón a lo largo del Ecuador, toda esa energía o vapor va hacia la atmósfera.

Si alteramos las condiciones del océano nos estamos afectando a nosotros mismos. La contaminación del aire nos está enfermando más.

¿CONSIDERA QUE LA PRIMERA MEDIDA DE ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO ES LA EDUCACIÓN?

Pienso que tenemos que educarnos. Nos cuesta mucho cerrar un grifo del agua, nos cuesta poner el plástico en un recipiente de desechos inorgánico, nos es más fácil tirar la basura a la calle. Todo eso empieza por la educación.

Educar es necesario, si no, no sabemos a dónde vamos. Es una medida indispensable. Pero no solamente es educar sin tener una acción, hay que implementar acciones ya. Minimizar el uso de contaminantes o agroquímicos, no es de personas educadas.

Hay una película que se llama bola de nieve y narra que esquimales de América están enfermándose de cáncer, pero están hasta allá. ¿Cómo supuestamente va a pasar esto? Las mujeres se hacen infértiles. Una investigadora indaga de dónde provienen las enfermedades y resulta que los pesticidas que estaban echando en plantaciones de África y Costa Rica llegaban hasta el norte y mediante el pescado la gente se enfermó.

Significa que si yo contamino en mi país, a mí que me importa mi vecino, hago lo que me da la gana. Afecta a todos. Otro ejemplo son los incendios forestales, cómo contaminamos la atmosfera. Es mucho más fácil quemar mi parcela, pero estoy echando contaminantes a la atmosfera.

¿HAY UN PAÍS DE CENTROAMÉRICA QUE SEA MÁS AFECTADO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE OTRO?

Los impactos del cambio climático son regionales, así como afecta a Costa Rica, afecta a Nicaragua. La información te da la posibilidad de tomar la decisión necesaria, por ejemplo, qué semilla puedo usar ante sequía, siembro 50 hectáreas o 150. Hay que tener información preventiva con suficiente participación de las personas.

Si el próximo año se prevén más lluvias, pues bueno, hay que prepararse en este momento. En el caso de Nicaragua, no se puede descartar la posibilidad de que sea impactada por un ciclón tropical.

Hay que entender que los fenómenos hidrometeorológicos de gran magnitud por el cambio climático, nos afectan a todos.