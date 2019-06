Denuncian detención de manifestante por civiles armados en Managua

La familia de José Luis Prado Cano, denunció este lunes ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que el joven lleva más de 24 horas detenido en la delegación IV de la Policía Nacional, luego de ser “secuestrado” por civiles armados.

Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, explicó que María Auxiliadora Cano Urbina, madre de José Luis Prado, denunció que su hijo de 24 años fue “secuestrado” a las ocho de la mañana del domingo, en la zona del reparto Schick.

De acuerdo con la denuncia, al joven se lo llevaron civiles armados y encapuchados, quienes lo sacaron de su vivienda y lo subieron en una camioneta doble cabina, para posteriormente entregarlo a la Policía.

"La madre dijo que él era muy activo en las actividades de protesta y con anterioridad había sido capturado, aunque en una horas era liberado. Sin embargo en esta ocasión lleva más de 24 horas en la delegación IV", expresó el abogado de la CPDH.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por sus familiares, José Luis Prado se encuentra aislado en la cárcel y no le permiten recibir visitas.

"Después de tres horas la Policía tiene que dejar ver al detenidos, pero no permiten visita ni de sus familiares, ni del abogado, además que cuando la madre pidió que le mostraran la orden de captura, no se la presentaron; le argumentaron que estaba detenido por rebeldía por falta de asistencia a una citatoria, aunque en el sistema de los juzgados de Managua no hay ninguna orden de captura en su contra", comentó el asesor legal de CPDH.

Según Pablo Cuevas, la CPDH interpondrá un recurso de exhibición personal, para que sea presentado ante un juez ejecutor que constate la situación del joven.

El abogado de la CPDH dice que este caso se califica como “secuestro” por la falta de una orden de captura, además de que fue capturado por civiles armados y las autoridades no dan ningún argumento que justifique su detención.