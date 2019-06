Ratifican pena de 38 años de prisión por femicidio para empresario de Managua

La magistrada y los dos magistrados que integran la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), ratificaron la condena de 38 años de prisión al empresario Roberto Estrada Zamora, por el crimen de su esposa, Sarybel Abad Urcuyo.

“La prueba de cargo (aportada por la Fiscalía y el acusador particular Ernesto Hermida) fue suficiente para demostrar la culpabilidad del acusado”, dice la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

En la sentencia del TAM que ratifica la condena dictada por el juez Cuarto Distrito Penal Especializado en Violencia de la capital, Harold Leal se condena a Roberto Estrada a 30 años de prisión por femicidio en calidad de autor intelectual.

En la misma resolución los magistrados de segunda instancia ratifican la condena de tres años de cárcel por violencia psicológica en perjuicio de Sarybel y dos hijas de ella.

Los magistrados del tribunal también confirmaron la condena de cinco años por violencia patrimonial y económica que ejerció Roberto Estrada Zamora contra su asesinada esposa.

En la sentencia firmada por la magistrada Adda Benicia Vanegas y los magistrados Francisco Vega y Sergio Palacios se aclara que por disposición constitucional el sentenciado (Roberto Estrada) solo estará en prisión 30 años, por ser esa la pena máxima en Nicaragua.

Sarybel Abad fue asesinada la tarde del 3 de junio del 2018, de un impacto de bala en la cabeza y su cadáver fue encontrado ese mismo día en un vertedero cerca de la Cuesta El Plomo.

En la resolución de segunda instancia los magistrados del TAM dan lugar a los argumentos esgrimidos por el abogado acusador y desestiman los del defensor, Ricardo Polanco quien alegó en favor de Roberto Estrada la “duda razonable”.

La legislación penal establece que en caso de haber “duda razonable”, la misma favorece al reo y debe ser declarado no culpable, pero eso no sucedió no es este el caso, explicó el abogado acusador Ernesto Hermida.

“Las pruebas aportadas en el juicio desvirtuaron cualquier duda sobre la participación de Roberto Estrada como autor intelectual del crimen”, expresó el acusador particular.

Por su parte, el abogado defensor, Ricardo Polanco reaccionó inconforme ante la sentencia del TAM y calificó de la decisión de los letrados de “injusta” a la vez que insistía que en el juicio no se demostró la culpabilidad de su representado.