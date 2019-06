Pronostican menos lluvias para esta semana

Después de varios días de lluvias debido a un área de baja presión en el océano Pacífico, podría presentarse un déficit de precipitaciones en Centroamérica durante la semana del 5 al 11 de junio, según el pronóstico del Centro Nacional de Alta Tecnología de Costa Rica (Cenat).

El Cenat indica que durante siete días se podría tener un “déficit en las lluvias en todo Centroamérica, principalmente en la parte central y costa Pacífica de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala; todo el territorio costarricense, y la parte oeste de Panamá”.

También indica que Guatemala y Belice están recibiendo mucha lluvia, producto de un área de baja presión ubicada en la península de Yucatán. Dicho fenómeno no tendrán influencia en el resto de los países de Centroamérica, señala el boletín.

En cambio, el meteorólogo Agustín Moreira, afirmó que “va a haber una disminución de lluvias, pero no van a desaparecer”. No obstante, “en relación al comportamiento lluvioso de junio, se puede decir que va estar un poco por debajo a normal, pero no extrema”, explicó.

El experto indicó que no hay altas presiones sobre el país y agregó que en el Atlántico hay tres ondas tropicales, pero que se dirigen a la zona de América del Sur. Detalló que la tendencia es que las lluvias se presentarán en horas de la tarde o en la noche y en las mañanas cielos parcialmente nublados y asoleados.

En tanto, Nancy Ugarte, miembro de la Mesa Nacional de Gestión del Riesgo (MNGR) afirmó que no hay mucha humedad ingresando al ambiente, lo que pudiera incidir en que no va haber muchas lluvias en las próximas semanas.

A pesar de esto, las abundantes lluvias provocaron que plantas como el café comenzarán a madurar sus frutos, asimismo el maíz se vio beneficiado.

“Si después de este período de abundantes lluvias, viene un período seco, puede haber afectaciones a algunas siembras. Por ejemplo, si las lluvias continúan el fruto del café va a seguir desarrollándose. En el maíz, que se vio beneficiado ahorita, tiene resistencia para aguantar déficit de lluvias, no así con los cultivos de frijol, que podrían perderse”.

Afirmó que con una semana de déficit podría ser que no haya mayores afectaciones para los cultivos; sin embargo, si ese período seco se extiende demasiado, lo habría. Recomendó estar atentos a los pronósticos y monitorear el avance de las ondas tropicales, que son la humedad que viene del Atlántico por efecto de los vientos.

“Hay que esperar que ingresen la primera y la segunda onda tropical, pero todavía no han llegado a nuestra región”, explicó.

La experta subrayó que el área de baja presión en el Pacífico provocó que en pocos días cayeran grandes cantidades de lluvias, superando las normas históricas mensuales.