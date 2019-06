OEA espera liberación total de manifestantes, revela Aguerri

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, respaldó las propuestas que le hicieron representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), sobre la liberación de los manifestantes, reformas electorales, restitución de derechos y garantías y el retorno de los exiliados.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica, afirmó que la propuesta acogida por Almagro sobre la liberación de manifestantes incluye la anulación de expedientes en el sistema judicial y no solo la excarcelación, como dice un comunicado que el Gobierno publicó este lunes.

“La promesa expresa (del Gobierno) no es excarcelación, sino que la liberación plena de todos los presos y hemos planteado esta posición a la Secretaría General de la OEA”, declaró Aguerri.

El comunicado de 11 puntos “para el entendimiento y la paz en Nicaragua”, del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa que el Gobierno prepara “todas las condiciones indispensables para continuar cumpliendo a las familias nicaragüenses, con la reunión de las familias, a partir de la excarcelación acordada, y concluida responsablemente, al 18 de junio”.

Los representantes de la ACJD se reunieron con Almagro la semana pasada en la sede la OEA, en Washington D.C., y le presentaron una agenda con los cuatro puntos mencionados, los que fueron acogidos por el secretario general del organismo, confirmó Aguerri.

Hasta este lunes la Alianza Cívica registraba a 181 manifestantes presos, y este lunes envió a la Secretaría General de la OEA los nombres de todos.

Aguerri aseguró que para el 18 de junio el Gobierno de Nicaragua debe decretar la libertad plena de cada manifestante.

Reforma electoral

Respecto a la reforma electoral, Aguerri dijo que la posición del secretario general de la OEA es que esta reforma surja de la mesa de negociación, donde se tendrá que seguir este proceso si el Gobierno cumple con los acuerdos de liberación y garantías constitucionales.

Según Aguerri, la Alianza Cívica hizo ver a Luis Almagro que la restitución de los derechos y libertades ciudadanas es un tema que debe solucionarse antes de iniciar el proceso de reformas electorales.

“De qué te sirve tener una reformar electoral, si no hay libertad de organización, si no podés crear tu partido, desarrollar tu propia campaña o hacer actos proselitistas, si estamos en un país donde todavía no hay derechos para movilizarte, para expresarse”, comentó.

Exiliados

En el tema del retorno a los exiliados, Aguerri dijo que este proceso debe ser acompañando de los organismos internacionales, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una vez que haya garantías para que los nicaragüenses que huyeron del país por amenazas, asedio, intimidación y persecución, puedan regresar.

El Gobierno planteó recientemente una propuesta para el retorno de las personas que ha abandonado el país por la represión, pero la Alianza Cívica la rechazó, porque la misma no cuenta con las garantías necesarias de seguridad para un retorno seguro.