SIP envía misión internacional a Nicaragua

Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitará Managua la próxima semana para abogar por los periodistas encarcelados, entre ellos Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de prensa del clausurado canal 100% Noticias, y el periodista radial Marlon Powell.

Una de las intenciones de los directivos de la SIP es poder visitar a los periodistas encarcelados, sin embargo, la delegación internacional aún no ha recibido autorización.

La SIP envió una carta al canciller Denis Moncada, el 9 de mayo, solicitándole la autorización para ver a los periodistas encarcelados, pero no ha recibido respuesta.

María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, encabezará la misión que permanecerá en Nicaragua del 10 al 12 de junio. La acompañarán: Christopher Barnes, primer vicepresidente de la SIP, director general The Gleaner, Jamaica; Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, director de La Silla Rota, México; José Roberto Dutriz, presidente del Comité Ejecutivo, presidente y director del Grupo La Prensa Gráfica, El Salvador; Michael Greenspon, director de Innovación de Productos de Impresos, The New York Times, Estados Unidos; Gabriela Vivanco, presidenta de la Comisión de Socios, La Hora, Ecuador; María Eugenia Mohme, presidenta de la Comisión de Auditoría, miembro del directorio de La República, Perú; y Ricardo Trotti, director ejecutivo.

A pesar de continuar sin respuesta del Gobierno, la directiva de la SIP tiene la confianza de que el Gobierno permita esta visita humanitaria a los periodistas presos, entre colegas, como señal de buena voluntad a los acuerdos políticos que se están buscando en el país, indicó la organización a través de una nota de prensa.

Mora y Pineda están en prisión desde el 21 de diciembre pasado; y Marlon Gerónimo Powell Sánchez, del programa de radio “El dedo en la llaga”, está encarcelado desde el 7 de marzo.

Caso Gahona

La SIP informó que también pretende pedir “la completa resolución” del caso relacionado al asesinato de periodista Ángel Gahona, que aconteció el 21 de abril de 2018.

Asimismo, reclamar la devolución de los equipos y propiedades decomisadas a medios de comunicación; insistir al Gobierno en la supresión de los cargos criminales contra medios y periodistas y exhortar a la liberación de todos los presos antes del 18 de junio, plazo acordado en el contexto del diálogo.

Durante su estadía de tres días, la misión de la SIP se reunirá con representantes de la sociedad civil e institucional, representantes de de medios de comunicación, organizaciones afines y diplomáticos acreditados en Nicaragua.

En agosto de 2018, la SIP envió a una delegación a Managua; y en marzo de 2018, otra a Washington para exponer los problemas de libertad de prensa en Nicaragua ante organismos internacionales, instituciones de derechos humanos y oficinas del gobierno de Estados Unidos.