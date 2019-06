Investigan si conexión ilegal causó nuevo incendio en el Oriental

Luego de que un nuevo incendio redujera a cenizas este jueves la mercadería de 12 tramos del mercado Oriental, un inspector de la empresa distribuidora de energía Disnorte-Dissur afirmó que solo tres de ellos contaban con servicio legal de electricidad.

Tras el incendio, ocurrido la mañana de este jueves, algunos propietarios de tramos afirmaron que las conexiones eléctricas de la zona eran legales, mientras los bomberos están investigando el origen del fuego.

“No podríamos asegurar si fue por conexiones ilegales. Los bomberos y la Policía Nacional van a determinar la causa del incendio. Una parte de ellos tiene energía eléctrica legal, solo aproximadamente tres, los otros tenían luz informal”, dijo Martín González, uno de los técnicos de Disnorte-Dissur que llegó al lugar.

Los comerciantes y guardas de seguridad del centro de compras dijeron que el incendio se originó en un establecimiento cercano a donde fue El Jardín del Calzado, exactamente donde se comercializa calzado nacional y extranjero.

“Empezó a eso de las 6:00 a.m., el fuego era fuerte y no sabíamos qué hacer”, dijo un guarda de seguridad.

Los establecimientos comerciales que quedaron calcinados eran propiedad de seis comerciantes que al enterarse del incidente, buscaron la llegada más pronta posible al lugar, pero el fuego ya había acabado con la mayoría de la mercadería.

El comerciante Eddy Montiel, quien desde 1972 vendía calzado en el sector, dijo que no podía calcular las pérdidas totales, pero aseguró que eran cuantiosas.

Montiel señaló que su establecimiento contaba con servicio de energía eléctrica legal.

El lugar del incendio fue acordonado por agentes de la Policía Nacional, mientras miembros del Cuerpo de Bomberos trabajaban para sofocar el fuego y determinar las causas del mismo.

Más de una hora de fuego

El fuego logró sofocarse luego de más de una hora de trabajo de los bomberos, a pesar de la dificultad para llegar hasta el sitio de la emergencia.

Algunos comerciantes afirmaron que no se explicaban cómo inició el incendio, porque a las 6:00 a.m. no hay uso de energía eléctrica en los establecimientos, “por lo que un cortocircuito no podría ser una opción”.

El 4 de marzo de 2019 también fueron calcinados un total de 70 tramos en el mercado Oriental, el siniestro ocurrió a la 1:30 a.m. en el sector donde venden vinagres y especias, al costado oeste del galerón de las carnes.

Además del desorden y los asaltos, los incendios son uno de los principales problemas que enfrenta el mercado Oriental, debido a la gran cantidad de conexiones ilegales que existen en el sistema de energía del centro de compras.

Algunas personas llevan los cables de energía desde lugares alejados y conectan numerosos tramos al mismo, lo que muchas veces causa recalentamiento y se originan incendios.

Las conexiones ilegales son cobradas semanalmente por los que llevan los cables y a pesar de que Commema, Unión Fenosa y la Policía Nacional han realizado varias inspecciones, muchos tramos continúan conectados a las redes ilegales de energía, afirman comerciantes del Oriental.