Familia de nica con orden de deportación, teme por su vida

El estudiante de cuarto año de secundaria Hadiel Aguilera Rivera, de 18 años, tiene orden de deportación desde el 22 de mayo de este año. Desde entonces, familiares y parte de la diáspora de nicaragüenses en Estados Unidos han emprendido una lucha cívica para que la orden sea revocada, porque consideran que eso significará, en caso de ejecutarse, "una sentencia de muerte o cárcel", ya que el joven participó en las protestas antigubernamentales en Nicaragua.



Aguilera salió de Nicaragua el 10 de agosto de 2018, junto a tres miembros de su familia. Uno de sus parientes que accedió a hablar con El Nuevo Diario afirmó que el padre de Aguilera, de quien prefiere resguardar el nombre, fue uno de los líderes de los tranques de Jinotega, entonces, la vida de los cuatro miembros de esa familia corría peligro.

"Salieron de Jinotega a Managua, ahí los refugiaron en casas de seguridad durante 28 días, pero ellos decidieron salir del país el 10 de agosto, al ver que la crisis no se resolvía y que quienes los buscaban ya sabían dónde se encontraban. Ellos (los cuatro miembros de la familia Aguilera Rivera) lograron llegar por punto ciego a Honduras, ahí se quedaron durante dos meses y los apoyó la Cruz Roja Internacional. Posteriormente, se fueron a México y de ahí, el 21 de diciembre de 2018, se entregaron a las autoridades de migración de Estados Unidos", pormenorizó el pariente de la familia Aguilera Rivera.



El padre, la madre y la hermanita de Hadiel Aguilera fueron dejados en libertad para que enfrentaran su proceso migratorio, sin embargo, el joven fue llevado a las celdas del centro carcelario Las Palmas, en Arizona, Estados Unidos.

La familia de Aguilera denuncia que durante el juicio de corte final, ejecutado el 22 de mayo, donde habían entregado "todas las pruebas de la persecución, amenazas y asedio que vivían por protestar contra el Gobierno de Nicaragua; cartas firmadas por defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), carta de la Iglesia Católica y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el juez ni siquiera permitió que el estudiante de secundaria hablara, lo cual lo afectó sicológicamente, lo confundieron y dijo que no quería apelación, pero era todo lo contrario, él sí quería apelar, pero le tradujeron mal y el juez lo dejó sin la posibilidad de apelar, el abogado no era el adecuado, hasta el abogado lloró porque el juez casi que no lo dejó ni hablar".



Los otros cuatro miembros de la familia Aguilera Rivera; padre, madre e hija menor, también corren el riesgo de ser deportados, pues ni siquiera han empezado el proceso de solicitud, ya que el poco dinero que han recogido fue para garantizar el arancel del abogado de Hadiel, que lo urgía más por estar detenido en una cárcel.



El primero de enero de este año el padre de Aguilera fue citado por migración y le colocaron un grillete, con el cual no se puede trasladar muy lejos del lugar que tiene indicado como domicilio. Dos meses después, el padre del estudiante de secundaria volvió a ser citado por migración para informarle que el grillete no se lo quitarán hasta que sea deportado.

La orden de deportación contra Hadiel se espera que sea ejecutada 15 después de dictada, por lo que, la zozobra de la familia Aguilera Rivera aumenta con el pasar de las horas, pues temen que su hijo sea llevado a Nicaragua, donde no tiene otros parientes que vean por él y donde será recibido por las autoridades de Nicaragua.



"Tememos que lo apresen por haber participado en las protestas, ya que el 22 de mayo Hadiel fue entrevistado por las autoridades del Consulado de Nicaragua, luego de la orden de deportación dictada por el juez estadounidense, y lo primero que le preguntaron fue si había participado en las marchas", denunció uno de los padres de Aguilera.

Durante esta semana, los miembros de la diáspora nicaragüense realizaron plantones en Miami, Estados Unidos, demandando al Gobierno de Donald Trump que detenga la deportación, pues insistieron, en carteles y consignas, que la sentencia contra Hadiel Aguilera resultaría en una "sentencia de muerte".



La semana pasada, en Panamá, otro nicaragüense que buscó refugio sería deportado, no obstante, la presión internacional logró que las autoridades de ese país revocaran la orden y le dieran la oportunidad de volver a aplicar a la solicitud de refugio.