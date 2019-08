Triste odisea de inmigrantes somalíes

El Rama



“Éramos 23 personas las que salimos de nuestra patria, Somalia, hace dos meses, desde el continente africano, nos vinimos porque no soportamos la guerra, la pobreza y las enfermedades, unas personas nos prometieron que nos llevarían hasta Estados Unidos si le pagábamos una buena cantidad de dinero”, fue lo poco que la Policía les pudo entender a 19 indocumentados somalíes que ahora están detenidos en la Policía.



El capitán Román Benítez, Vocero de la Policía Nacional de Zelaya Central, explicó que los 19 indocumentados fueron detenidos por la Policía de El Rama en un retén, en cumplimiento del Plan “Cierre Nacional”, cuando se trasladaban en un autobús que cubre la ruta Rama-Juigalpa.



En la travesía por el mar Atlántico, murieron cuatro personas: una dama y tres hombres, a causa de insolación, hambre y desnutrición. “Con mucho dolor, tuvimos que lanzar sus cuerpos al mar porque no había más que hacer”, explicó a las autoridades uno de los ilegales.





No quieren regresar a Somalia

Llegaron hasta Laguna de Perlas guiados por “coyotes”. En el lugar, el “rameño” Fermín Zeledón Blandón los recibió y se hizo cargo de transportarlos hacia Managua.



Zeledón supuestamente también se encargó de cobrarles 1,500 córdobas.



Los indocumentados solicitaron que no los repatríen, porque prefieren estar en cualquier otro territorio, menos en Somalia. Pero el vocero policial informó que los indocumentados serán remitidos a la Dirección General de Migración y Extranjería de Managua, y esta institución se encargará del destino correspondiente, mientras Fermín Zeledón sigue detenido bajo investigación policial.