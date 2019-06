Iglesia: Ley de Amnistía debió ser consultada

El cardenal Leopoldo José Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y arzobispo de Managua, dijo que la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional el sábado 8 de junio, debió ser consultada con las familias afectadas antes de su aprobación, y que la Iglesia no es “oportunista”, en respuesta al último discurso del presidente Daniel Ortega en las honras fúnebres del sandinista Bismark Martínez.

"A como decía el papa Francisco, muchas acciones que hacemos meramente apresuradas no llegan a efecto, hubiera sido positivo que se le hubiera dado más tiempo y con calma a una ley tan trascendente como una amnistía", explicó el jefe de la Iglesia católica en Nicaragua.

Subrayó que hay muchas amnistías que se han aprobado en Nicaragua y habría que analizar los resultados que han tenido. “Es como un planta que florece y crece con partes positivas y negativas, la interpretación nos va a dar a nosotros la razón", expresó el cardenal Brenes luego de celebrar una eucaristía de confirmaciones en la parroquia Espíritu Santo de Managua.

Dijo esperar que con la aprobación de esta ley puedan ser liberadas de forma definitiva toda las personas que han sido detenidas en el contexto de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde el 18 de abril del año pasado.

“Los frutos nos darán la razón, que salgan todos los prisioneros dará alegría para todas las familias, ojalá que esta ley no afecte y que todos los que han sido privados de libertad puedan vivir libremente en su país", enfatizó el cardenal.

La Iglesia “no es oportunista”

Brenes se refirió también al discurso que dirigió el presidente Ortega el pasado jueves, 6 de junio, en las honras fúnebres del simpatizante sandinista Bismark Martínez, en que cuestionó a la Iglesia católica por no pronunciarse al respecto.

“Nosotros no somos oportunistas, siempre que un nicaragüense ha perdido la vida lo hemos dicho todos los obispos, nosotros no clasificamos si es de X o Y. Todo nicaragüense que pierde la vida es un dolor, ahí van policías, militares y civiles; tal que nosotros siempre hemos proclamado que ni un nicaragüense más pierda la vida”, reiteró Brenes

Respecto a la situación de los exiliados, el obispo de la Arquidiócesis de Managua dijo que es muy triste que muchos nicaragüenses tengan que salir del país.

“Me he encontrado por El Salvador a personas que me pedían la bendición, y que estaban saliendo fuera del país, en Colombia me encontré con otro grupo de personas que me decían que estaban viendo que hacían. Es lamentable que la economía esté bajando, pero lo más triste es que muchos abandonen a sus familias y busquen otra realidad fuera de Nicaragua”, lamentó.

Álvarez en Matagalpa

Monseñor Rolando Álvarez, en la homilía dominical en Matagalpa, recordó que el pueblo nicaragüense debe invocar al divino espíritu para que renueve Nicaragua y así se libere del miedo; se llene de alegría, esperanza y perdone los pecados, porque no hay quien no necesite del perdón.

Álvarez exhortó a los matagalpinos a que logren sanar heridas, aunque a muchos les cueste salir de ese pensamiento, “que decir de aquellos corazones en los que ya se encubó el odio, porque lamentablemente tenemos que ser honestos y reconocer que hay corazones que ya están llenos de odio, que respiran odio”.

Agregó que hay corazones y mentes a los que es casi imposible poder entender, “hay urgencia de encontrar caminos que nos ayuden a restablecernos en esas heridas, sufrimientos y laceraciones que llevamos dentro, tenemos que pedirle al divino espíritu que ilumine nuestras mentes y corazones para encontrar caminos que nos ayuden a superar juntos”.

Eurodiputado alerta al Gobierno sobre sanciones

El eurodiputado español, Ramón Jáuregui, manifestó en su cuenta oficial de Twitter su preocupación por la amnistía promulgada por el Gobierno de Nicaragua y que si se trata de un engaño esto más bien aceleraría las sanciones.

El eurodiputado que primero había manifestado su optimismo con el anuncio de la ley, reconoció este domingo que había malinterpretado una parte del texto, y expresó que le preocupada que habían unos artículos que le ponían peso a la balanza.

“Me preocupan varios artículos y la interpretación que haga el Gobierno”, dijo, y advirtió al Estado de Nicaragua que si “engaña al pueblo nicaragüense, pediremos sanciones”, sumando “un fuerte abrazo al pueblo que sufre”.

A mediados de marzo, la Eurocámara aprobó una resolución que pide aplicar medidas restrictivas contra el Gobierno de Nicaragua. Para hacer efectivas las restricciones o sancione, el Consejo de Ministros debe aplicarlas, la próxima reunión de este gremio será el 17 de junio en Luxemburgo.