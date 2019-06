SIP llega a Nicaragua a exigir libertad de periodistas

Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inicia este lunes una visita de tres días a Nicaragua, con el fin de abogar por la libertad de prensa e ir a los sistemas penitenciarios donde se encuentran tres periodistas encarcelados: Miguel Mora, Lucía Pineda y Marlon Powell, apresados en diciembre de 2018 y marzo de este año.

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, dijo a El Nuevo Diario que también intentarán tener una reunión con representantes del Gobierno de Nicaragua.

Explicó que enviaron con antelación una solicitud, dirigida a la Cancillería de Nicaragua, para que se les extendiera un permiso especial para el ingreso a las cárceles donde se encuentran los periodistas, pero hasta este domingo no habían recibido respuesta.

“En caso que mañana (lunes) no tengamos respuesta sobre el permiso que solicitamos, insistiremos de nuevo con la Cancillería y los canales oficiales, para que se nos autorice y de todas maneras, si no nos autorizan igualmente queremos ir para hacer acto de presencia en las afueras de las cárceles y mostrar solidaridad con los periodistas, para que se sientan acompañados”, afirmó el director ejecutivo de la SIP.

La misión será encabezada por la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora de El País de Bogotá, Colombia, quien será acompañada por siete representantes de la organización y periodistas de medios de comunicación internacionales como Roberto Rock, de la Silla Rota de México; José Roberto Dutriz, de La Prensa Gráfica de El Salvador; Michael Greenspon, uno de los directores de The New York Times; María Eugenia Mohme, de La República de Perú; Gabriela Vivanco, de La Hora de Ecuador; Christopher Barnes, vicepresidente de la SIP y director general The Gleaner, Kingston, Jamaica; y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP.

En los planes de la visita está la reunión con diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, entre estos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, representantes de la sociedad civil, Iglesia católica, medios de comunicación y diplomáticos.

Sin Libertad de Prensa

Trotti aseguró que en Nicaragua “no hay libertad de prensa; simplemente, hay libertad para los medios oficialistas, pero no para los medios críticos o independientes”.

El representante de la SIP dijo que continuarán denunciando a nivel internacional y reclamando al Gobierno de Nicaragua la devolución de equipos confiscados a medios de comunicación independientes, garantías para el retorno de los periodistas exiliados, el cese de campañas de difamación, la entrega de las materia prima de los periódicos, que permanece retenida en Aduana y, principalmente, respeto total a la libertad de prensa.

Trotti le recordó al presidente Daniel Ortega que, en 2007, firmó la declaración de Chapultepec, que se basa en el concepto de que “ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa, sin importar el medio que se trate”.

“Ortega hizo acto de contrición de que había manipulado la prensa o censurado en sus gobiernos anteriores; entonces, su promesa había sido respetar la libertad de prensa, cosa que no ha sucedido. Siempre vamos a recordar que el presidente Ortega hizo estas declaraciones públicas con nosotros, firmó la declaración de Chapultepec, justamente, con otros candidatos en su momento, pero no ha cumplido”, declaró el director ejecutivo de la SIP.

Libertad

La SIP, a través de Trotti, señaló su esperanza de que los tres periodistas nicaragüenses sean liberados en el plazo estipulado por el Gobierno de Nicaragua, sin embargo, les extraña que “insistan con juicio que vienen suspendiendo y donde nunca ha existido debido proceso. Esto, más que un juicio, es una teatralización judicial para censurar directamente a Mora, Pineda y otros periodistas. Creo que esto ha sido la forma que han utilizado para que otros periodistas tengan temor y se autocensuren”.

Trotti resaltó que el caso de la periodista Lucía Pineda, jefa de prensa del clausurado canal 100% Noticias, detenida y acusada junto a Mora de incitar al odio y del delito de terrorismo en modalidad de “preposición e instigación” es el único en América, ya que no tienen en sus registros otra mujer comunicadora que esté encarcelada por ejercer su derecho a informar. Por lo tanto, valoró que este acto de censura va “contra de todo tipo de campaña de libertad de expresión y todas las demás respecto a los derechos y garantías de las mujeres”.

Trotti anunció que al culminar la visita de la SIP, el miércoles próximo, presentarán la información recabada en una conferencia de prensa. Explicó que con toda la información que recojan continuarán denunciando a nivel internacional, porque parte de su misión desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, en abril de 2018, es “mantener en la agenda pública internacional el tema de Nicaragua, no hay que olvidar a Nicaragua en la esfera internacional”.