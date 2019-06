Nayib Bukele destituye a hermano de Mauricio Funes

Con su ya típica frase “se ordena”, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, destituyó este lunes a Guillermo Funes Cartagena, de su cargo como Director del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Funes Cartagena es hermano del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien es acusado de corrupción y se encuentra en calidad de asilado político en Nicaragua desde el 2016.

El presidente Bukele justificó la destitución revelando que Guillermo Funes Cartagena percibía un salario de 20,000 dólares mensuales en el cargo que ostenta desde hace 10 años.

Asimismo, en el hilo de Tweet detalló que en esa década solo en salarios, sin contar todas las demás prestaciones (vacaciones, bonos, viajes, etcétera), el hermano de Mauricio Funes cobró: 2.4 millones de dólares.

Respuestas

Las reacciones a este Twitter no se hicieron esperar y en menos de 3 horas tenía 3946 retuit y 18 925 me gusta. Llama la atención que entre los 3,400 comentarios que acumulaba el Tweet, sobresalían muchos escritos por nicaragüenses que no solo mostraban su apoyo a la decisión de Bukele, sino que también expresaban que pronto también se dará la deportación de Mauricio Funes.

Sin embargo a inicios de abril el Gobierno nicaragüense notificó a la Corte salvadoreña que Funes no será extraditado porque goza de asilo político.

La destitución de Guillermo Funes Cartagena no fue la única que hizo Bukele en las últimas 24 horas, pues también ordenó a la “Ministra de Relaciones Exteriores, remover a Claudia Ivette Canjura, hija del Ex Ministro de Educación Carlos Canjura, de su cargo como Embajadora en Washington DC, con un salario de $7,970.14 mensuales”.

Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del "cambio" del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente salvadoreño desde que el país entró a la vida democrática en ser acusado de apoderarse de dinero público.

El ex jefe de Estado también es procesado por supuestamente pagar sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos y evadir impuestos.