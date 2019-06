Publican anuncio en The Washington Post sobre Miguel Mora y Lucía Pineda

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), publicó hoy un anuncio a página entera en el diario The Washington Post, denunciando el caso de los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, quienes se encuentran bajo arresto desde diciembre del 2018.

El anuncio publicado en la página 11, del cuerpo A, de la edición impresa del periódico muestra una imagen de ambos periodistas acompañada de un texto en el cual el CPJ pide al presidente Daniel Ortega que libere a Miguel Mora y a Lucía Pineda Ubau, director y jefa de prensa, respectivamente, del extinto canal 100% Noticias.

“En diciembre las autoridades nicaragüenses arrestaron a los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, los sacaron de sus sala de redacción y los encarcelaron, desde entonces no han tenido ninguna comunicación del gobierno, no hay acceso a abogados y ningún juicio”, dice el texto publicado en The Washington Post.

El anuncio de CPJ fue publicado en la sección “Press Freedom Partnership” de The Washington Post, una iniciativa lanzada en noviembre de 2018 que tiene como objetivo destacar a las organizaciones que trabajan de manera vigilante para promover la libertad de prensa y crear conciencia sobre los derechos de los periodistas en todo el mundo, según descripción del prestigioso diario norteamericano.

Por último, en el anuncio del Comité para la Protección de Periodistas se recuerda que el gobierno de Nicaragua se comprometió a liberar a todos los manifestantes presos a más tardar el 18 del presente mes.

Mora y Pineda fueron encarcelados el 21 de diciembre pasado bajo cargos de incitar el odio para promover actos terroristas durante las protestas antigubernamentales.

La televisora fue clausurada y los dos periodistas se encuentran detenidos en condiciones inhumanas, según familiares y su abogado.

El canal 100% Noticias lideró la cobertura televisiva de las protestas sociales que estallaron el 18 de abril del 2018 contra el gobierno de Nicaragua.