Edwin Carcache: vamos a seguir en las calles porque las calles son del pueblo

Al salir de la cárcel este martes, el líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, Edwin Carcache, aseguró que a pesa que la Ley de Amnistía les impide salir a protestar, todos los manifestantes liberaos seguirán en las calles porque las calles son del pueblo y el pueblo es el que decide.

Edwin Carcache fue recibido con gran emoción por sus familiares y vecinos.

Libertad de prensa, libertades públicas reales es lo que necesita Nicaragua que no nos quieran venir a engañar, esa Ley es una ficción del Gobierno y no lo vamos a permitir porque nosotros tenemos derecho a manifestarnos cuando queramos y donde queramos, no tenemos que prestarnos a ese juego”, dijo Edwin Carcache al llegar a su vivienda.

Junto a Edwin Carcache este martes fueron liberados los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez y el líder del Movimiento 19 de abril de Masaya, Cristhian Fajardo.

Edwin Carcache criticó la Ley de Amnistía porque asegura que los están liberando con condiciones y que ellos no debieron estar presos porque no cometieron ningún delito.

“La libertad no debe ser condicionada, Nicaragua pide justicia, democracia y un verdadero cambio, Nicaragua hoy quiere un cambio y que respeten la voluntad del pueblo”, enfatizó Carcache.

Según el joven al momento de ser liberados no les entregaron ningún documento en el que se explique las condiciones en las que fueron excarcelados.

La ley de Amnistía entró en vigencia este lunes luego de ser publicada en La Gaceta, diario oficial y establece que “las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales”, para “perdonar” a las personas involucradas en los hechos ocurridos desde el 18 de abril del 2018.

Nicaragua vive una crisis desde el 18 de abril del año pasado que ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos, cientos de detenidos y decenas de miles de exiliados ante amenazas, asedio e intimidación por haber participado en las protestas antigubernamentales.

Edwin Carcache es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y participó en el fallido diálogo nacional que finalizó en julio del año pasado.