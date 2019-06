Ronald Iván Henríquez, el líder campesino de Rivas detenido en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales, reveló este martes, después de quedar en libertad, que fue apresado y acusado de tenencia ilegal de armas, por negarse a revelar nombres de dirigentes rivenses que participaban en las protestas.

Henríquez fue liberado la madrugada de este martes con la Ley de Amnistía y fue trasladado por un vehículo de la Cruz Roja Internacional hasta la casa de su mamá, Casta Leonor Tijerino, ubicada en la comunidad de Tolesymada, del municipio de Buenos Aires, departamento de Rivas.

El líder campesino que se “le volteó” al partido de Gobierno en el 2013, al oponerse al proyecto del canal interoceánico, llegó a su comunidad a las 6:30 a.m., en medio de una persistente llovizna que no evitó que sus familiares y vecinos festejaran su retorno a la comunidad.

Al ser entrevistado por El Nuevo Diario, Henríquez reveló que cuando la Policía llegó a realizarle una entrevista a su finca, el pasado 26 de octubre, le propusieron “que revelara la identidad de dirigentes rivenses que promovieron manifestaciones y el tranque que se erigió en el kilómetro 108 de la Carretera Panamericana Sur “y como me negué y les dije que no conocía a las personas que me mostraban en fotos y videos, me detuvieron y acusaron por tenencia ilegal de armas”, relató.

Comida con excremento

Según Henríquez, desde esa fecha permaneció detenido durante 7 meses y 15 días, y aseguró que él prefería continuar preso en el Sistema Penitenciario de Tipitapa en vez de quedar en libertad con la Ley de Amnistía.

“Yo era uno de los presos políticos que prefería seguir preso, antes de salir en libertad con la Ley de Amnistía, porque lo que el Gobierno busca con esta ley, es esconder sus crímenes y conseguir un perdón para ellos”, explicó.

Detalló que desde los doce años era un arduo seguidor del partido de Gobierno y que hasta defendía los votos en los procesos electorales, pero que al estar preso en dos ocasiones, descubrió “las mentiras con que gobiernan al país”.

“Primero me detuvieron en el 2013 por manifestarme pacíficamente contra el proyecto del canal interoceánico y en el 2018, por salir a demandar justicia y libertad para los nicaragüenses , y estas carceleadas han valido la pena porque nos hemos enterado de las mentiras del Gobierno y cómo se fabrican delitos en contra de inocentes y no solo de presos políticos, porqué también hay reos comunes que están en el sistema penitenciario por problemas personales con policías, familiares de oficiales y funcionarios públicos, o por una mala investigación”, detalló.

Dijo que también han adquirido más fuerza para levantar la bandera azul y blanco, y luchar cívicamente por una Nicaragua libre en la que impere la igualdad y la justicia. Aseguró que lo más duró de este capítulo de su vida, fueron los 94 días que permaneció detenido sin ver la luz del día en las antiguas celdas de Auxilio Judicial Nacional, conocidas como El Chipote.

“Ahí no sabía cuándo era de día o de noche, pero en La Modelo también viví momentos inolvidables y uno de ellos fue cuando me llevaron comida con excrementos de ratones, virutas de aluminio y hierro, también fue víctima de dos golpizas y en una resulté con una costilla fracturada”, confesó Henríquez.

La muerte de Eddy Montes, es algo que tampoco olvidará Henríquez, ya que aduce que era el pastor del galerón en el que permanecían recluidos y “soñaba con una Nicaragua libre y en paz con un Gobierno justo y trasparente para todos los nicaragüenses y para honrar su memoria he elaborado un retrato de él en una placa de plástico derretido”, concluyó el líder campesino.