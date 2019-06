“No vamos a descansar hasta que Nicaragua sea libre”

Tras once meses de permanecer encarcelado, el líder campesino Medardo Mairena dijo que el Movimiento Campesino no descansará hasta que Nicaragua sea libre.

Medardo Mairena quien fue acusado por el Ministerio Público por terrorismo, crimen organizado y el asesinato de cuatro policías y un civil el Morrito Rio San Juan y condenado a 216 años de prisión, fue liberado este martes junto a otros 55 manifestantes.

Los campesinos Pedro Mena y Orlando Icabalzeta, quienes fueron condenados junto a Medardo Mairena, también han sido liberados este martes.

Medardo Mairena al ser consultado sobre si sentía temor a ser nuevamente encarcelado por alzar su voz contra las injusticias y violaciones a derechos humanos, dijo durante una conferencia de prensa en la Comisión Permanente de Derechos humanos solo Dios conoce su futuro.

“Es momento de unirnos por Nicaragua. Existe un Dios que es justo, existe un Dios que nos sacó de cárcel y ese Dios es el que va a decidir nuestro futuro”, enfatizó Mairena.

Con respeto a la Ley de Aministía, aprobada por la Asamblea Nacional, Medardo Mairena dijo que los “presos políticos” no la aceptan porque ellos no cometieron ningún delito, pero que las violaciones a derechos humanos y los crímenes cometidos por las autoridades deben de ser castigados “la sangre derramada no puede quedar en la impunidad”, reafirmó el líder campesino.

A Medardo Mairena lo detuvieron el 13 de julio del año pasado en el aeropuerto de Managua junto a Pedro Mena.

El líder campesino estaba recluido en una celda de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, mejor conocido como El Infiernillo.

Medardo Mairena agradeció a todos los nicaragüenses, los organismos de derechos humanos, la iglesia católica y la comunidad internacional por estar pendiente de su caso y demandar tanto su libertad como la de todos los “presos políticos”.