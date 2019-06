Presidente de Costa Rica llama a Lucía Pineda para saludarla tras su liberación

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, llamó vía telefónica este martes a la periodista Lucía Pineda Ubau y expresó su alegría por la noticia de la excarcelación de la también ciudadana costarricense.

"Me alegra muchísimo escucharte y que estás en libertad", expresó Alvarado, quien elogió su lucha por la libertad de prensa y la democracia.

Pineda, de 45 años, agradeció "la solidaridad incondicional de Costa Rica" con las víctimas de la represión en Nicaragua y con ella durante su reclusión en la cárcel de mujeres La Esperanza, en las afueras de la capital.

La jefa de prensa del canal 100% Noticias dijo que pronto viajará a ese país y que retomará su trabajo como periodista en Nicaragua, donde espera que el presidente Ortega "respete el derecho de los periodistas a informar".

"Esperamos que nos regresen el canal y nos dejen trabajar en paz (...) que respeten la constitución", dijo, al tiempo que abogó por una "transición pacífica" en Nicaragua.

Pineda, quien desde el inicio de su carrera se caracterizó por su estilo directo para enfrentar a los políticos, manifestó que lo más difícil de su encarcelamiento fue el aislamiento.

"Me ponía a hablar con Dios, eso me sostenía mucho, no tenía nadie físicamente para compartir", dijo a la AFP.

Contó que en las primeras dos semanas en prisión, vivió muchas penurias, como los 30 interrogatorios policiales a los que fue sometida en los que la acusaban de "golpistas" y "terrorista".

"Yo los perdono, porque no soy rencorosa ni le deseo mal a nadie", expresó.