Mairena: “Me propusieron trabajar con ellos para recuperar mi libertad”

A pocas horas de volver a la libertad, el líder campesino Medardo Mairena compareció en conferencia de prensa en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), donde denunció las torturas físicas y sicológicas que sufrió durante su encierro.

“Me interrogaron no menos de 40 veces e igual que a muchos me propusieron que trabajara con ellos y recuperaría la libertad. No es fácil mantener la dignidad, pero tampoco es difícil. En mi caso, no me doblegaron”, dijo Mairena, quien estaba acompañado de los también líderes del Movimiento Campesino excarcelados Pedro Mena, Freddy Navas.

Destacó que no conoce El Morrito, donde lo inculparon por el asesinato de cuatro oficiales de policía.

Mairena llamó también a la unión y si bien la sangre de los asesinados no puede quedar en la impunidad y se deben tomar los recursos legales pertinentes para contrarrestarla, pidió continuar el diálogo porque es la única salida para Nicaragua.

Por su parte, el líder campesino originario de la Isla de Ometepe, Freddy Navas, demandó justicia por el asesinato de Eddy Montes y recordó que siempre llegaba gente a asediarlos y provocarlos.

“El día que mataron a Eddy Montes nos rodearon entre 450 a 500, nos dispararon y cuando entraron nos golpearon con sus armas, hubo quebrados de las costillas, de los brazos, gente que quedó casi ciega.

Esta gente con acento cubano tenía todo el mando, a tal medida que estaban por encima de las autoridades del penal. Fue hasta que entraron los del Comité Internacional de la Cruz Roja que se detuvieron. Ellos fueron testigos”, aseguró Navas, quien dijo que la sangre de Navas no puede quedar impune.