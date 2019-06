Las frases más emotivas de los líderes opositores de Nicaragua al ser liberados

Los principales líderes opositores que fueron liberados este martes bajo la recién aprobada Ley de Amnistía, manifestaron su deseo de seguir luchando por libertad, justicia y democracia en el país y afirmaron no sentirse amedrentados a pesar de haber permanecido varios meses en prisión.

Entre lágrimas de emoción y la alegría de quienes los recibían en sus hogares, los manifestantes excarcelados brindaron declaraciones a El Nuevo Diario en las que rescatamos algunas de sus frases más destacadas al momento de su liberación.

Amaya Coppens

La estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, una de las dirigentes liberadas este martes bajo una ley de amnistía, afirmó al llegar a su casa en la ciudad de Estelí que no cometió ningún delito y rechazó el perdón de las autoridades.

"No aceptamos la amnistía porque no estamos pidiendo perdón por nada. Nosotros no cometimos ningún delito. Al contrario, son ellos (el Gobierno) los que han cometido crímenes de lesa humanidad y los que deberían estar preocupados", declaró Coppens.

Irlanda Jerez

La líder opositora Irlanda Jerez denunció este martes que fue víctima de abusos sexuales mientras estaba en prisión como "presa política”.

"Me golpearon, me torturaron, me manosearon sexualmente, de todo", dijo a los periodistas Jerez, la odontóloga que se dedica a actividades comerciales también agregó. “Seguimos de frente, llamo a Nicaragua a que siga en desobediencia pacífica”.

Lucía Pineda

La periodista nicaragüense-costarricense Lucía Pineda relató que el aislamiento y el maltrato marcaron su detención de unos seis meses en Nicaragua, tras ser excarcelada este martes junto a otros manifestantes en el marco de una polémica Ley de Amnistía.

"Dos semanas estuve defecando en mi mano porque el inodoro de mi celda no funcionaba. Fue por gestiones de la Cruz Roja que nos trasladaron a otra celda", afirmó Pineda en una conferencia de prensa.

Edwin Carcache

Al salir de la cárcel este martes, el líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, Edwin Carcache, aseguró que a pesar que la Ley de Amnistía les impide salir a protestar, todos los manifestantes liberados seguirán en las calles, “porque las calles son del pueblo y el pueblo es el que decide”.

“Libertad de prensa, libertades públicas reales es lo que necesita Nicaragua, que no nos quieran venir a engañar, esa Ley es una ficción del Gobierno y no lo vamos a permitir, porque nosotros tenemos derecho a manifestarnos cuando queramos y donde queramos, no tenemos que prestarnos a ese juego”, dijo Edwin Carcache al llegar a su vivienda.

Medardo Mairena

El líder campesino Medardo Mairena denunció que el Gobierno les ofreció libertad, empleo y dinero, a cambio de culpar a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de organizar un supuesto "golpe de Estado" contra el Ejecutivo.

“Cuando estuvimos en 'El Chipote' (una cárcel), me ofreció que, a cambio de mi libertad, que yo acusara a la Conferencia Episcopal, como que ellos eran los que habían organizado el golpe de Estado, un golpe de Estado que nunca existió, algo que nunca hizo la Conferencia Episcopal, que tampoco desconfío de ellos", dijo Mairena, luego de su liberación.

"Como yo nunca acepté, fue el momento en que empezaron a torturarme, ofreciéndome prebendas, que un trabajo, que había dinero, que yo podía salir de la pobreza", agregó el campesino, quien luego fue condenado a 216 años de cárcel por supuestamente matar a 4 policías y un civil.

Cristian Fajardo

El líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya expresó su rotundo rechazo por la Ley de Amnistía bajo la cual el Gobierno de Nicaragua amparó la excarcelación de los últimos 196 manifestantes puestos en libertad.

“Rotundamente rechazo esta ley, porque amnistía se le puede dar a alguien que estuvo en un conflicto armado, donde al menos disparaste un arma, yo no lo he hecho. Tengo un arma con licencia y nunca la usé”, dijo Fajardo al llegar a su casa de habitación en Masaya, donde fue recibido por amigos, vecinos y familiares.

“Voy a continuar en la lucha, y además voy a luchar por los derechos humanos de los presos comunes que están en la cárcel, porque también merecen que sus derechos sean respetados”, manifestó el excarcelado.

Miguel Mora

El periodista Miguel Mora, director de la televisora independiente 100% Noticias, reclamó al Gobierno la devolución del canal, que fue clausurado en diciembre pasado y manifestó que los seis meses que estuvo encarcelado fue tratado "como un animal".

"Fue espantoso, ese régimen no es ni para un animal, te mantienen encerrado todo el tiempo (...) Te entierran allí en vida, no te hablan, así pasas días y noches (...) Nunca hablé con mi abogado", contó el periodista.

Nahiroby Olivas

El líder estudiantil nicaragüense Cristopher Nahiroby Olivas, quien permaneció nueve meses en prisión, dijo este martes tras ser liberado que Nicaragua no es sostenible con el actual Gobierno.

Olivas, de 19 años y estudiante de derecho, dijo a periodistas que la "lucha" que comenzaron el 18 de abril de 2018 "no es para que se vaya” el Gobierno, "nada más", sino que el objetivo "es conseguir el desarrollo social, cultural, educativo y económico de Nicaragua".

"Ya conseguimos la libertad de los presos políticos, ahora hay que conseguir la libertad de Nicaragua, porque aún no estamos libres, todos estamos encarcelados en nuestro propio país", valoró.

Yubrank Suazo

El líder opositor que en 2018 declaró a Masaya “territorio libre del dictador” y que fue recibido como héroe al llegar a su casa este martes, reclamó elecciones inmediatas, pues considera que “Nicaragua necesita un cambio”.

“Vamos a seguir haciendo uso de nuestros derechos que están contemplados en la Constitución Política de Nicaragua, vamos a continuar luchando a la par del pueblo, vamos a hacer que los responsables de la muerte de muchos nicaragüenses se sienten en el banquillo de los acusados y respondan ante la justicia”, manifestó el ciudadano de Masaya.