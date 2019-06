CPDH pide información sobre policía capturado tras denunciar estrategia represiva contra manifestantes en León

La abogada Verónica Nieto, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) visitó la mañana de este miércoles las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) para solicitar información sobre el ex teniente Edwin Antonio Hernández Figueroa y el ciudadano Leonardo José Rivas Guevara, quienes según sus familiares fueron detenidos por la Policía.

De acuerdo con la abogada de la CPDH, el documento era dirigido a Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la DAJ, pero en la recepción le dijeron que nadie podía recibirla, razón por la cual tuvo que dejarlo a la recepcionista.

Según su familia, el ex oficial abandonó la institución por estar en contra de sus actuaciones en la crisis sociopolítica del país y fue capturado cerca de la frontera con Honduras.

"Edwin Antonio Hernández Figueroa, capitán de la Policía del Sauce, León (noroeste), el día de ayer fue capturado cuando se dirigía a la frontera de Honduras", informó la Unión de Presos en su denuncia pública.

Antes de abandonar la Policía nicaragüense Hernández, quien se desempeñó como agente durante 13 de sus 33 años, había grabado un vídeo en el que anunciaba su decisión, exponía sus razones y mostraba su temor en caso de ser capturado por sus colegas.

"Yo decido en este momento entregar todos los pertrechos militares, retirarme de la Policía, porque no estoy de acuerdo con la situación que está viviendo el país, porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo en contra del pueblo mismo", dijo Hernández, en un vídeo de 2 minutos y 10 segundos de duración.

La Policía de Nicaragua es señalada por organismos humanitarios nacionales e internacionales como "el brazo represor" del Gobierno y sus agentes como los principales responsables de la muerte y tortura de cientos de personas desde el estallido sociopolítico de abril de 2018.

"Temo por mi vida, por mi seguridad después de lo que estoy haciendo, porque nos están obligando a hacer cosas arbitrarias, que no me nacen hacerlo en mi corazón, soy una persona cristiana, creo en Dios (...) Estoy con nervios, con temor de que me lleven a la Dirección de Auxilio Judicial, más por mi condición", continuó Hernández, quien no pudo contener su llanto en la grabación.



La Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) es una dependencia de la Policía Nacional que es temida por tener una cárcel conocida como "El Chipote" donde, según los defensores de derechos humanos y personas que han estado en su interior, el Gobierno ejecuta torturas.

En el vídeo, Hernández reiteró no estar "de acuerdo con lo que están haciendo en con contra de nuestro pueblo", recomendó a sus amigos policías abstenerse de "cosas arbitrarias que no está en ellos hacer", y solicitó a las organizaciones humanitarias que siguieran ayudando a las personas que las necesitan en Nicaragua.

Carla Patricia Hernández, hermana del ex teniente, dijo que a eso de mediodía del lunes intentaron comunicarse con él y alguien descolgó el teléfono, mientras su hermano lloraba pidiendo que lo soltaran, que él ya no quería seguir en la Policía.

De acuerdo con la hermana del ex policía, en una segunda llamada una mujer contestó diciendo que estaba en una entrevista y luego colgó.

Ana Jesenia Delgadillo, esposa de Hernández, dijo que ella y su hijo también huirían junto a su esposo sin embargo decidieron que era más seguro que él se fuera primero.

"Gracias a algunos contactos dentro de la institución, supieron que lo tuvieron en la delegación de Chinandega y a media noche lo trasladaron a la DAJ en Managua”, expresó la esposa del ex oficial.

En el caso de Rivas Guevara, su mamá Rosa Argentina Guevara Chávez, dijo que por participar en las marchas comenzó a ser perseguido por la Policía, has que fue capturado por civiles armados este domingo.

Según su mamá, el joven fue parte del grupo que se atrincheró en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), cuando estaba las protestas y que estuvo exiliado por varios meses en Costa Rica, pero debido a las pésimas condiciones que presentaba en ese país se vio obligado a regresar.

"Después de la toma de la universidad por Policías y paramilitares, quedó atrapado en la Iglesia Divina Misericordia, hasta que lograron salir. Se fue a Costa Rica, pero incluso allá habían grupos que los andaban cazando y regresó a Nicaragua. Un señor le dio trabajo como mesero y permitió que se quedara en el local, pero el domingo fueron asediados por civiles y motorizados que hicieron fotos. Al día siguiente el propietario encontró todo el local saqueado y destruido y cuando trató de poner la denuncia no vio interés de los agentes", explicó Guevara.