En el exterior esperan más del Gobierno nica, dicen exdiplomáticos

La liberación de los manifestantes que estaban presos tendrá poca incidencia para frenar posibles nuevas sanciones internacionales contra funcionarios del Gobierno de Nicaragua involucrados en actos de represión contra la población, opinan los exdiplomáticos nicaragüenses Edgard Parrales, José Luis Velásquez y Róger Guevara.

Parrales, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), considera que si bien la liberación de los presos es un avance, esto no satisface plenamente las demandas de la población nicaragüense y de la comunidad internacional.

“La comunidad internacional está muy interesada en que se inicie un verdadero proceso de libertad a nivel nacional, que implique restablecer el estado de derecho, que implique restablecer la autonomía de los poderes del Estado”, argumenta Parrales.

Considera que las próximas semanas serán claves para el país debido, entre otras razones, a que la OEA sostendrá una reunión de cancilleres en la que se tratará el tema de Nicaragua, y aunque sea una reunión ordinaria se podría aprovechar para efectuar una sesión extraordinaria y dar continuidad al trámite de aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Gobierno nicaragüense.

“Bien podrían decir en la sesión de la OEA; miren, le hemos dado demasiado tiempo, aquí se formó un grupo (de trabajo) y ustedes (el Gobierno) lo rechazaron; ha habido cuatro o cinco sesiones por Nicaragua y ustedes han venido a decir mentiras, no han querido cooperar con la OEA ni con la comunidad internacional, esto es desgastante, no nos queda más remedio que aplicarles la Carta Democrática”, considera Parrales.

El martes pasado, el subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense escuchó a tres testigos en una audiencia especial sobre la situación de Nicaragua y las posibles opciones de política exterior que el legislativo puede recomendar al gobierno de Donald Trump y a la comunidad internacional.

En un resumen de la audiencia con los puntos centrales, el subcomité indicó que hay consenso sobre la necesidad de que el gobierno de Daniel Ortega debe “permitir al pueblo nicaragüense votar por un nuevo presidente de manera libre y transparente”.

Otras valoraciones

El también exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez, cree que las liberaciones de presos no es un acto suficiente, sencillamente porque lo que el Gobierno ha hecho hasta hoy es apenas un primer paso “para subsanar el daño que hizo contra gente inocente” y, por lo tanto, las sanciones de la comunidad internacional se aplicarán.

“Las sanciones seguirán su curso debido a que la comunidad internacional y los países que las establecen son serios, no juegan con estas cosas. Cuando se impone una sanción, se hace basado en un juicio sobre un mal proceder que debe ser revertido y compensado, y este proceso se revierte solo de la misma manera en que se impuso; es decir, mediante otro juicio”, explica Velásquez.

El exembajador de Nicaragua en la Unión Europea y Venezuela, Róger Guevara Mena considera que a pesar de haberse dado la liberación de los manifestantes, que era un punto toral del proceso de negociación, esta todavía no ingresa a su parte medular que es la democratización del país.

“Creo que el inicio del cumplimiento de los acuerdos todavía no se ha dado. Es decir, lo de los reos amnistiados era parte toral del inicio de la democratización, pero la fecha de adelanto de elecciones y los cambios estructurales progresivos, eso todavía no se ha iniciado y los plazos ya están vencidos, por lo tanto yo creo que detener como tal las sanciones, no va a pasar”, opinó Guevara Mena.

Agregó que la comunidad internacional está muy atenta a la actitud que asuma el Gobierno respecto al cumplimiento de los acuerdos suscritos con la oposición.

“La capacidad de negociación en este momento del Gobierno será fundamental y sería la única forma en la que se podría espaciar la aplicación de sanciones, porque estas tienen fechas, las cuales se están cumpliendo”, dijo Guevara.