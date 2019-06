Demandan libertad de manifestante capturado tras ayudar a sofocar incendio en el barrio Carlos Marx

El excarcelado Amilcar Antonio Cortez Valle, demandó este jueves la libertad de su sobrino de 18 años, Iván Alexander Mayorga Jiménez, un activista de las protestas contra el Gobierno, a quien lo acusan por un delito común.

“A mi sobrino primeramente trataron de acusarlo por la quema del paramilitar muerto el día del incendio en la casa del barrio Carlos Marx, pero como no encontraron ninguna prueba, lo involucraron en un robo. Pero él es inocente", alegó Cortez.

Lea: Lucia Pineda Ubau se traslada a Costa Rica tras salir de la cárcel

El tío de Iván Alexander dijo ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que su sobrino participó en las protestas activamente, y considera que por eso está preso, porque el joven no cometió ningún crimen para que fuera procesado y condenado.

"La familia no había querido denunciar para evitar las represalias, pero yo no tengo miedo y es necesario que se haga justicia y salga. Por tratar de ayudar para apagar las llamas y aparecer en videos cuando lanzábamos agua, me acusaron por el incendio y como mi sobrino también se ve con los baldes de agua, también lo capturaron", dijo Cortez quien aseguró que su sobrino está en la lista conciliada entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno de Nicaragua, pero aún lo tienen encarcelado junto a otros los 88 manifestantes que todavía no han sido excarcelados.

De interés: Estados Unidos rechaza la Ley de Amnistía en Nicaragua y pide castigo para responsables de violencia

Mayorga fue capturado el 2 de julio del 2018 y fue condenado a 7 años de prisión.

“Es horrible estar en la penitenciaría La Modelo, y es necesario que Alexander salga de esa tortura”, expresó Cortez.

Además: Unión Europea: liberación de presos en Nicaragua es un paso de buena dirección

El doctor Pablo Cuevas, asesor legal de CPDH, comentó que como organización de derechos humanos han comprobado a través de las denuncias y los elementos probatorios que las autoridades fabricaron casos de delitos comunes para encarcelar a todos los protestantes y este es uno de esos casos.

"Si bien CPDH no reconoce la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno, es de considerar que Mayorga debió ser beneficiado con esa ley, pero sigue preso. Eso demuestra el doble discurso gubernamental", dijo Cuevas.