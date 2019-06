Marcan siglas del FSLN a manifestante secuestrado por parapolicías

Marcado con las siglas del Frentes Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el actual partido de Gobierno, drogado y desnudo, fue tirado en las inmediaciones del mercado Mayoreo, el manifestante Leonardo José Rivas Guevara, quien se encontraba desaparecido desde la madrugada del lunes.

Rosa Argentina Guevara Chávez, madre del joven, confirmó a El Nuevo Diario que lo tuvieron que llevar al médico, debido a que presentaba síntomas de haber sido drogado.

“Mi hijo apareció hoy (domingo) a las 4 de la mañana. Me lo tiraron en el mercado del Mayoreo, desnudo, drogado y una gente me lo montó en un taxi y me lo trajeron a mi casa”, explicó la madre del joven.

Verónica Nieto, abogada defensora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien esta semana introdujo una solicitud de información sobre la desaparición del joven en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), también confirmó la información.

Leonardo José Rivas Guevara, de 23 años, participó en diversas actividades cívicas desde el inicio de las protestas y fue parte del grupo de jóvenes que por varios meses se atrincheraron en la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua9, para protestar contra el Gobierno.

Debido al acoso constante que recibía por haber participado en las protestas, el joven se exilió unos meses en Costa Rica, pero por las pésimas condiciones en las que se encontraba en ese país se vio obligado a regresar a Nicaragua.

Al regresar el joven inició a trabajar como mesero en un bar, donde la madrugada del lunes fue “secuestrado” por civiles armados.

Según la CPDH, en la última semana registran al menos tres denuncias por día de detenciones de manifestantes.