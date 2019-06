Familiares de opositores presos harán plantón si no los liberan

Este martes se vence el plazo de los 90 días para liberar a todos los manifestantes presos, según el acuerdo firmado en la mesa de negociación por el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por lo cual los familiares de los que aún guardan prisión amenazaron con realizar un plantón en la cárcel La Modelo, si no salen todos este 18 de junio.

Sara Oporta, vocera del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, afirmó que el plantón lo realizarán este miércoles en el Sistema Penitenciario de Tipitapa La Modelo.

“Nosotros estuvimos reunidos con las madres de los más de 80 reos que continúan encarcelados y llegamos a la conclusión que si este martes no cumplen con la liberación, nos vamos a un plantón e invitamos al pueblo en general para que nos apoye”, aseguró.

Oporta también dijo que como comité, ellos están exigiendo la anulación completa de los procesos judiciales.

“Supuestamente los dos últimos grupos de reos políticos que salieron esta última semana salieron bajo la Ley de Amnistía y no les dieron ningún documento que les garantice la liberación total”.

Por su parte, José Pallais, miembro de la delegación de la Alianza Cívica, expresó que sería más que evidente que no hay voluntad absoluta para llegar a un acuerdo que permita solucionar la crisis que el mismo Gobierno ha provocado, en caso que no cumpla con la fecha establecida para la liberación.

Periodismo para la historia: “No podemos dejar que un gobierno vuelva a tomarse todos los poderes”

“Estaría dando un incumplimiento definitivo al llegar a una fecha fatal que el mismo Gobierno se impuso y un incumplimiento que no solo radica en la liberación de todos los presos políticos; el acuerdo es más amplio y tiene tres aspectos importantes que estarían incumpliendo”, expresó Pallais, vía telefónica a El Nuevo Diario.

Triple incumplimiento

El primer aspecto que se estaría incumpliendo, según Pallais, es la liberación, pues todavía se encuentran más de 80 personas detenidas; el segundo exige el cierre de los procesos penales y el tercero es que la liberación debería ser en posiciones de seguridad.

“Y eso todavía no ha ocurrido, es decir, los excarcelados judicialmente están vinculados con los delitos y los juicios están vivos y sobre las posiciones de seguridad, no se están garantizando, todo lo contrario, el régimen los está amenazando, hostigando, presionando y vigilando”, indicó Pallais.

Al menos 500 reos políticos han sido excarcelados, pero a ninguno se le ha anulado los procesos judiciales.

“Los procesos están abiertos. Después de la Ley de Amnistía, el Ministerio Público estaría obligado inmediatamente a proceder el cierre de los casos y no se ha procedido a hacer, ni anular antecedentes penales tampoco”, insistió Pallais.

No obstante, el miembro de la Alianza Cívica señaló que mientras no se llegue al plazo que el mismo Gobierno se puso, existe la oportunidad de cumplir, pero una vez que ese plazo esté vencido, queda claro que hay toda una voluntad de no cumplir.

Lista de detenidos actualizada

La semana pasada, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y organismos de derechos humanos tenían una lista de 89 personas detenidas por asuntos políticos, pero ahora subió a 198.

“Se hizo un comunicado el 15 de junio, pero ese listado es actualizado, el 90% son presos que ya tienen tiempo de haber sido capturados o de haber sido secuestrados. Únicamente se actualiza para sacar a los excarcelados e incluir a las nuevas capturas”, detalló Pallais.

También señaló que el 10% de esta lista corresponde a las detenciones ocurridas en los últimos acontecimientos.

Pallais no descartó la posibilidad de volver a la mesa de negociación, siempre que se dé la liberación total de todos los presos, pues es la única condición para el retorno.

“El interés de la Alianza Cívica es que la situación del país pueda resolverse, pero para esto deben haber acuerdos que se cumplan, si no se cumplen, no puede la problemática del país resolverse. Vamos a estar firmando acuerdos que continúen incumpliéndose; el acuerdo de derechos y garantías ciudadanas también se ha incumplido en forma total”, lamentó Pallais.

La Alianza Cívica asegura estar en la mejor disposición de encontrar una salida pacífica a la crisis del país y de retornar a la mesa de negociación.

“Así se lo hemos hecho saber a los testigos y acompañantes, a la comunidad internacional y a los nicaragüenses”, sostuvo.

También precisó que están monitoreando la situación de las personas que no están en las celdas del Gobierno o que no están en lista conciliada de detenidos.

Entre tanto, Max Jerez, también miembro de la Alianza Cívica, afirmó que evidencia la poca disposición del Gobierno de querer lograr acuerdos y soluciones, situación que puede empeorar la situación del país.

Indicó que la alianza continúa trabajando en la actualización de manifestantes detenidos y sobre las nuevas detenciones que se han reportado.

“El Gobierno se atiene a las consecuencias a nivel nacional e internacional porque no se puede jugar con los acuerdos firmados en la mesa de negociación”, aseguró Jerez.