Civiles armados aterrorizan en playa de Rivas

Un grupo de civiles armados y encapuchados asaltaron y golpearon a los dueños de al menos cinco negocios turísticos ubicados en Playa Maderas, municipio de San Juan del Sur, Rivas, en la mañana de este lunes.

Johana Cascante, habitante del lugar, afirmó que los hombres armados expulsaron a todos los que se encontraban en las costas y establecimientos.

“Ellos ingresaron en dos camionetas y un camión diciendo que eran enviados del Gobierno y que iban a tomarse el área de donde se localizan tres restaurantes, y al entrar al “Hostal los Tres Hermanos”, que pertenece a mi papá, procedieron a golpear a mis hermanos, Manuel y Milton, y luego saquearon”, relató Cascante.

Agregó que los hombres también expulsaron del negocio a cinco turistas que estaban hospedados, y al quedar en posesión absoluta del lugar, procedieron a instalar un cerco.

Jorbin Carrillo, propietario del restaurante Tacos Locos, dijo que “esto es un golpe económico para los negocios de la zona, porque viene a espantar el turismo y crear zozobra para las tiendas de surf y restaurantes”.

Playa Maderas es considerada una meca del surf en Nicaragua.

Un testigo, quien pidió el anonimato por temor a represalias, dijo a El Nuevo Diario que el asalto ocurrió a eso de las 7:00 a.m. de este lunes. Eran más de 20 personas que llegaron a bordo de camionetas y un camioncito, en los que montaron los “equipos de sonido, licor y cervezas” que robaron.

“Llegaron encapuchados como paramilitares, golpearon a los dueños de negocios, los llegaron a desalojar y como algunos no se querían ir, les pegaron en las costillas con armas”, relató el testigo, quien asegura que también agredieron a algunos turistas que estaban en la zona.

En un primer intento por detenerlos, los afectados derribaron varios árboles con una motosierra para obstruir el camino que lleva al acceso principal de la playa.

“Una vez que miramos que salió el camión con las cosas y escoltado con los armados, procedimos a botar árboles, pero encontraron salida por la parte de atrás en Villas Playa Madera”, aseguró la fuente.

Explicó que los civiles armados llegaron acompañados de aproximadamente 10 personas que vestían con uniforme de una empresa de seguridad, quienes luego abandonaron el lugar acompañados por la Policía bajo el supuesto de que los iban a “investigar”.

¿Litigio?

La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), Lucy Valenti, no descarta que se trate de un problema de tierras que tiene varios años sin resolverse.

Dijo que la Cámara ha tratado de incidir en el conflicto, para resolverlo de la mejor manera, debido a que hay socios de Canatur involucrados.

Recordó que antes del 4 de junio de 2009, cuando se aprobó la Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras, que nació con el fin de brindar seguridad jurídica a las inversiones, en la zona del conflicto únicamente existía un pequeño hostal.

Después fueron apareciendo otros negocios sobre la zona costera de uso restringido por la ley, perjudicando a los dueños de las propiedades que habían comprado frente a esa playa y tenían “proyectos de desarrollo turístico en esa zona”, explicó Valenti.

“Públicamente, abiertamente, no había pasado nada, aunque yo sé que los dueños seguían insistiendo con sus procesos legales. A mí no me consta, pero dicen que había una orden de desalojo, pero si había una orden de desalojo, la forma en que lo hicieron no es la correcta, porque hay procedimientos; llegás con un juez, acompañado de la policía y esa gente llegó sin nada de eso”, comentó Valenti.

La playa permaneció sin acceso hasta las 11:00 a.m. de este lunes, cuando el comisionado mayor Yuri Valle, jefe departamental de la Policía de Rivas, logró retirar a los hombres de las costas, se reunió con los armados y estos abandonaron el sitio.