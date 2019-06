La periodista Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del clausurado canal 100% Noticias en Nicaragua, se reunió este miércoles con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, a quien narró lo que sufrió durante su encarcelamiento por 172 días, y pidió al mandatario del país vecino que mantenga la denuncia internacional sobre la crisis nicaragüense.

Pineda expuso la situación que viven los nicaragüenses, enfatizando en las violaciones a los derechos humanos siguen.

“Que no se suelte el tema de Nicaragua a nivel internacional solo por el hecho de que liberaron a los presos bajo esa supuesta amnistía. Que no se apague esa voz en los diferentes espacios internacionales. No dejen solo al pueblo de Nicaragua, lo que afecta a Nicaragua afecta a Costa Rica”, dijo la periodista que cuenta con nacionalidad costarricense y nicaragüense.

Pineda fue detenida el 21 de diciembre de 2018, junto al director de 100% Noticias, Miguel Mora, por su postura crítica contra el gobierno de Daniel Ortega.

El Ministerio Público de Nicaragua acusó a los dos periodistas de incitar el odio y por el delito de “terrorismo” en modalidad de “preposición e instigación”, lo cual nunca fue demostrado.

Preparan resolución

El presidente Alvarado escuchó con atención el testimonio de Pineda y, luego de su solicitud sobre la denuncia internacional, respondió que el compromiso de Costa Rica “es la defensa de los derechos humanos, abogar por la democracia y la paz”.

Agregó que en el caso de Nicaragua han asumido el compromiso de “exigir la libertad de los presos políticos” y “llamar al respeto de los derechos humanos” en los foros internacionales y multilaterales “para llamar la atención sobre la situación que vive Nicaragua”.

En la reunión también estuvieron el canciller de Costa Rica, Manuel Ventura y Ceshia Ubau, sobrina de Pineda.

Ventura adelantó que los embajadores de la OEA “están trabajando un proyecto de resolución para mantener el tema de Nicaragua vigente”, que será discutido la próxima semana en la Asamblea General en Medellín, Colombia.

El presidente costarricense culminó su reunión con Pineda insistiendo en que el llamado de su gobierno es que se restablezcan en Nicaragua las garantías ciudadanas, políticas y económicas, de libertad de prensa y de compromiso con el respeto a los derechos humanos.

La periodista Pineda dijo que no pierde “las esperanzas que esas libertades lleguen algún día a Nicaragua; no hay mal que dure cien años; vamos a alcanzar esa democracia que está anhelando Nicaragua, el respeto, sobre todo, a los derechos humanos”.