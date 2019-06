Esposa de exconductor de 100% Noticias ruega a autoridades de Estados Unidos que no lo deporten

El exconductor del clausurado canal 100% Noticias, Joseph Raphael Hernández Arriaza, de 26 años, llamó este jueves a sus familiares en Nicaragua, para informarles que sería deportado de Estados Unidos, según la información que recibió de las autoridades del centro de detención de migrantes.

Hernández decidió salir de Nicaragua el 5 de mayo de este año, por temor a ser agredido, criminalizado o, en el peor de los casos, ser “secuestrado”.

El exconductor de 100% Noticias se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 18 de mayo y consiguió un abogado, sin embargo, según sus familiares, no fue llevado ante un juez y luego de un mes de estar detenido en las correccionales de migrantes, se le entregó la orden de deportación.

“Él me llamó para decirme que tiene una orden de deportación, no sé de qué manera se pueda detener esto. Lo último que supe es que iba rumbo a Houston, Texas. Le dijeron que alistara todas sus cosas porque iba a ser deportado, lo trasladaron ahí para reunirlo con otras personas que serían deportadas”, denunció la esposa de Hernández, Karla Mendoza.

Joseph Hernández estuvo varios días detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, luego de ser detenido junto a Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, director y jefa de prensa de 100% Noticias, el pasado 21 de diciembre, cuando las autoridades allanaron las instalaciones de este medio de comunicación.

Antes de salir de las celdas de “El Chipote”, Hernández fue advertido de “evitar comentar lo que sucedió durante su detención” en la Dirección de Auxilio Judicial, donde lo interrogaron en más de 12 ocasiones, únicamente por laborar para un medio de comunicación crítico del Gobierno de Nicaragua.

La esposa de Hernández urgió a las autoridades de estadounidenses que le permitan defender su caso ante un juez, porque según ella, él tiene todas las pruebas para demostrar que es merecedor de refugio en ese país.

“Suplico a las autoridades que le den refugio, que no permitan que mi esposo regrese aquí a Nicaragua, me da mucho miedo, su vida corre peligro. Es absurdo que lo quieran deportar si él tiene todas las pruebas, es injusto que no le hayan permitido exponer su situación ante un juez si tiene un representante legal”, declaró la esposa de Hernández.

Los parientes de Hernández aseguran que él no se quería ir de Nicaragua y separarse de sus dos hijos, sin embargo, tras el cierre de 100% Noticias, la falta del pago de su liquidación por la congelación de las cuentas del medio de comunicación, la detención ilegal de la que fue víctima, no conseguía trabajo y temía estar cerca de su familia por el asedio que sufría.

“Él tenía esperanza de que en Estados Unidos le darían refugio para proteger su vida y poder ayudarnos con dinero, porque aquí corría peligro y no podía trabajar porque había trabajado en 100% Noticias”, lamentó Mendoza.