Cancelan de forma verbal juicios a excarcelados de Jinotega

“El alcalde del centro penitenciario nos dijo que ya no teníamos que llegar a firmar, que ya estábamos libres totalmente, pero solo fue verbal; le pedimos que nos entregaran un documento donde nos dijeran que realmente estamos libres, pero no nos dieron nada”, confirmó vía telefónica a El Nuevo Diario, José Iván González.

González, de 44 años, originario de Jinotega y excarcelado el pasado 30 de mayo, manifestó que alrededor de 17 excarcelados se hicieron presente este jueves al centro penitenciario para cumplir con la orientación de firmar, pero al llegar, los custodios detuvieron el bus en que se movilizaban, les tomaron fotografías y le pidieron sus datos personales a cada uno.

“Tengo entendido que se presentaron, incluso algunos de Matagalpa y que les dijeron que con la amnistía ellos tenían resuelto el asunto, pero les tomaron fotografías, me expresó una de las personas que estuvo ahí; de hecho hay algún tipo de asedio por esa actitud que practicaron, de retenerlos”, consideró el doctor Julio Montenegro, abogado defensor.

Montenegro explicó que las autoridades judiciales, mediante una sentencia deben dar a conocer a los excarcelados la cancelación de sus antecedentes y dar garantía a todos los casos.

“No hay resolución judicial, porque lo que pudiera resolver ahí el problema es la decisión de la autoridad judicial mediante una sentencia donde diga que ellos ya están exonerados y que mandan a cancelar antecedentes”, eso como solución a una primera situación y “lo otro es que tengan garantías de que no los estarán incomodando, asediando y eso se sigue dando en todos los casos”, refirió el abogado.

De hecho Montenegro ha indicado a sus representados “que mantengan prudencia, pues si bien es cierto, ellos no tendrían por qué estar con ningún tipo de cuidado, deberían de andar tranquilos en la calle sin estarse reportando en ningún lado”, dijo.

Por su parte, Douglas Picado, otro excarcelado de Jinotega, dijo sentir temor porque considera que no han quedado en nada con las autoridades. “Primero nos sacaron y no nos dieron ningún documento, ahora dicen que no volvamos que ya estamos libres y tampoco nos dan nada de respaldo. Mi miedo es que nos vuelvan a agarrar y se nos inventen otros casos”, señaló Picado, de 34 años, quien estuvo detenido por 5 meses, sin ser puesto ante la orden de un juez.

Recurso de inconstitucionalidad

Montenegro informó que una vez que transcurran los días y no sean notificados sobre la anulación de los procesos tomarán acciones correspondientes legales.

“De hecho, nosotros estamos por vía de recurso de inconstitucionalidad, por eso es que estamos pensando de qué manera se puede demandar, ya que el Estado aplicó la amnistía, que cumpla con ese cometido pues”, expresó el abogado defensor, quien es el representante legal de más de 6 matagalpinos.

El excarcelado Jeziel Chavarría añadió que dicha orientación sin un respaldo no le muestra seguridad, por lo que teme andar libremente por las calles. “Si antes no salíamos por el asedio, menos vamos a salir ahora de nuestras casas, yo no me siento seguro porque nos pueden agarrar y echar presos por otras cosas”, dijo.

Miembros del Comité Pro Liberación de Presos Políticos se reunieron la tarde de este jueves para trabajar en los expedientes de manifestantes que todavía continúan detenidos.

Sin embargo, Gutiérrez indicó que cuentan con 50 expedientes de la lista de los 84 reos políticos para mostrarles a los garantes que son presos políticos y que exijan su liberación.

“Hace dos días nos reunimos con los garantes a nivel de comité como familiares de los detenidos y nos dijeron que por el momento no pueden hacer nada, que el Gobierno está cerrado y que no los quiere aceptar como presos políticos, pero trabajamos expediente por expediente y por el momento tenemos listo 50 con videos, fotos y documentos en donde mostramos que sí lo son”, dijo Gutiérrez vía telefónica a El Nuevo Diario.

También señaló que entre estos 84 reos políticos, algunos tienen orden de libertad que no ha sido ejecutada. "Tal es el caso de Marvin Wilfredo Rogel Guevara, de nacionalidad salvadoreña, fue enjuiciado, pero la juez lo encontró no culpable, tiene orden de libertad, pero no lo quieren liberar, lo están señalando de robo agravado”, detalló.