Denuncian secuestro exprés de manifestante en Managua

Una joven que participa activamente en piquetes exprés estuvo varias horas secuestrada en una zona no precisada de la capital, hasta donde la llevaron civiles armados, según denunciaron este viernes a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) integrantes de Resistencia Por Nicaragua (RPN).

RPN está conformado por jóvenes, la mayoría menores de edad, que mediante redes sociales convocan a piquetes exprés para demandar liberación de manifestantes encarcelados. En los plantones realizados en catedral de Managua han sobresalido por cubrir sus rostros con máscaras, pañoletas, camisas y hasta banderas de Nicaragua.

Este viernes a primera hora, miembros de este grupo denunciaron que una de sus integrantes, “Dayana”, había sido secuestrada y golpeada por parapolicías. En la conferencia de prensa que brindaron, aseguraron que “Dayana” fue raptada la tarde del jueves por el sector del Zumen, en Managua.

Secuestro

Los parapolicías abordaron a la víctima cuando caminaba en la vía pública y la obligaron a subir un vehículo, en el trayecto al sitio donde la golpearon, le pidieron, según los denunciantes, que nombrara las personas que organizaban los piquetes.

Le arrebataron también su celular y desde este equipo los desconocidos enviaron mensajes por WhatsApp a los miembros, pidiéndoles que se reunieran.

“Nos dimos cuenta que la raptaron el jueves por la tarde y en la noche nos enviaban mensajes pidiendo información de dónde nos íbamos a reunir. Sospeché que no era ella, cuando me mandó un mensaje me dijo Mayela, pero le seguí el juego un rato y después me dijeron golpista”, indicó al Nuevo Diario una joven que pidió proteger su identidad.

La fuente contó que los desconocidos al verse descubiertos, les pidió que llegaran al Huembes a buscar la afectada, estos accedieron y al estar en el sitio supuestamente varias patrullas llegaron a capturarlos, pero no lograron hacerlo.

“Hoy en la madrugada (viernes) nos dijeron que Dayana estaba por las Piedrecitas y que la llegáramos a traer, pero nosotros no le creíamos. Después ella nos llamó y nos dijo que la dejaron sobre la carretera”, indicó la fuente.

Los integrantes de RPN explicaron que rescataron a la joven pasadas las una de la madrugada y posteriormente la llevaron a un hospital, luego la trasladaron a CPDH para denunciar el caso y buscar refugio, pues aseguran que están siendo vigilados y asediados.

“Dayana llamó y nos dijo que los hombres le dijeron que caminara hasta su casa, pero los paramilitares la seguían de cerca, por eso nosotros le dijimos que llegaríamos en un taxi a buscarla, pero no fue así, llegamos en un carro, el taxi era para despistar. Cuando la vimos caminando el carro se detuvo al lado de ella y la subimos rápido y nos fuimos, un vehículo nos siguió pero logramos perderlo al meternos a un hospital”, declaró otro joven que pidió omitir su nombre.

Se conoció que dos psicólogas de CPDH atendieron a la víctima y posteriormente la trasladarían a un centro asistencial. Estaba por definirse si la joven acudiría a una delegación policial a interponer la denuncia.

En la conferencia los denunciantes aseguraron que Dayana les dijo que el hombre que la golpeó y le arrebató el celular, es gordo, con barba, estatura media y sin cabello.

El 16 de junio pasado, en la carretera a Sabana Grande, Leonardo José Rivas Guevara apareció golpeado, con la cabeza rapada y con las siglas del FSLN marcadas en su espalda. El joven estuvo desaparecido por seis días, y durante ese tiempo, desconocidos lo torturaron.

El 21 de agosto del 2018, un menor de edad denunció que en una estación policial fue golpeado y le marcaron el brazo con las siglas del partido gobernante.

El activista en derechos humanos Pablo Cuevas dijo que la CPDH dará seguimiento al caso y que ellos en otras ocasiones han atendido denuncias de asedio y persecución del grupo RPN.