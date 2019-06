En Nicaragua “es sumamente importante retomar el diálogo y negociar sobre los temas en la agenda y buscar un acuerdo que contenga los temas importantes, incluyendo justicia, democracia y derechos humanos, y el retorno seguro de las personas que ahora están fuera del país”, declaró a El Nuevo Diario el embajador del Reino de los Países Bajos (Holanda), Peter Derrek Hof.

El diplomático, residente en Costa Rica y concurrente para Nicaragua, considera necesario que en este país se implemente el acuerdo de garantías ciudadanas logrado en el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica, en marzo pasado.

“Es fundamental que la población goce de sus derechos humanos, que incluye la libertad de expresión, la libertad de manifestación pacífica, la libertad de organizarse, que son puntos que forman parte de ese acuerdo (diálogo)… Es importante que los exiliados puedan regresar con seguridad y gozando de sus derechos humanos en su país”, dice Derrek en esta entrevista.

¿Con qué países de la región está colaborando el reino de los Países Bajos?

Desde San José, Costa Rica, trabajamos en los cinco países centroamericanos, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Ha habido un cambio en la política de cooperación, hay un enfoque en los países más pobres del mundo, sobre todo en los países africanos y en el Medio Oriente. Entre el año 2010 y 2013 terminamos varios programas de cooperación en Latinoamérica, no solo en Nicaragua, sino que también en Guatemala, Bolivia, entre otros países. Ha habido un cambio de enfoque, entonces, terminamos con el programa bilateral en Nicaragua y otros países, pero continuamos con un programa regional desde el año 2013 hasta el año 2016; fue un programa regional de unos 445 millones de euros para 3 años. Después del año 2016, casi no tenemos programas de cooperación en ningún país latinoamericano.

¿Significa que dejan de observar las necesidades en Centroamérica?

Las relaciones con los países centroamericanos siguen siendo muy importantes para nosotros, por eso tenemos una embajada regional en Costa Rica y trabajamos en muchos temas económicos, comerciales, de inversión, de responsabilidad social empresarial, de sostenibilidad y cambio climático, derechos humanos y asuntos políticos… El tema de derechos humanos es una prioridad en toda Centroamérica para nosotros. Como gobierno del Reino de los Países Bajos, tenemos una política de derechos humanos para todo el mundo, que tiene seis prioridades y una de esas prioridades es la libertad de expresión. Y en la región centroamericana tenemos cuatro prioridades que son: la libertad de prensa y de expresión, los defensores y defensoras de derechos humanos, los derechos sexuales reproductivos y las personas LGTBIQ. Esas son las cuatro prioridades en temas de derechos humanos que tenemos en Centroamérica, como Embajada del Reino de los Países Bajos.

¿Cómo canalizan la asistencia a esos cuatro programas que mencionó?

Trabajar en temas de derechos humanos es más que solo hacer cooperación. Todavía tenemos algunos proyectos, sobre todo, regionales; empezamos un proyecto regional en el tema de la libertad de la prensa enfocado en la seguridad de periodistas, todavía trabajamos en este aspecto. Otro ejemplo es la exposición del World Press Photo, que es la competencia más famosa de fotoperiodismo en el mundo, una competencia de origen holandés que traemos a Costa Rica y que va estar en El Salvador el mes próximo con las fotos ganadoras de esta competencia. Esta es otra manera de destacar la importancia de la libertad de prensa, que también es un tema de conversación en nuestro diálogo con los países, con gobiernos, siempre lo hablamos en nuestras conversaciones.

¿Mantienen el trabajo con organizaciones no gubernamentales?

También trabajamos muy de cerca con organizaciones de la sociedad civil. Estoy viajando mucho en la región centroamericana y converso con medios independientes de la prensa, porque es un tema prioritario. He tenido varias reuniones con representantes de la prensa en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.

¿Últimamente ha conversado sobre eso con el gobierno de Nicaragua?

También, porque es un tema que se habla con todos los gobiernos, siempre es un punto importante, es una prioridad de nuestra política. Más o menos, viajo una vez cada dos meses a Nicaragua, viajo varias veces por año, así como a Guatemala, Honduras y El Salvador; siempre tengo reuniones con representantes de la sociedad y, por su puesto, con el Gobierno, con empresarios, con la comunidad diplomática e internacional y delegados de los medios de prensa. Tengo reuniones con el Gobierno y hablamos sobre esto.

¿Cuál es su posición?

Mi mensaje principal en los últimos meses ha sido que hay que salir de la crisis actual que vive el país y solo hay una manera de hacerlo y es por la vía del diálogo nacional, con negociaciones nacionales, es la única manera para seguir adelante para mejorar la situación de la población nicaragüense. Es importante negociar, concluir acuerdos y después implementar completamente esos acuerdos; este ha sido el mensaje, no solo de mi parte, sino de la Unión Europea (UE). Ha habido eventos importantes en las últimas semanas; la excarcelación de los presos ha sido importante, pero al mismo tiempo hay que destacar que hay que liberar complemente a todos los presos, no solo a algunos o a la mayoría, sino que todos los presos deben ser excarcelados y liberados, sin causas judiciales. Además, hay más acuerdos, hay que implementar el acuerdo de garantías ciudadanas, esto es importante; es fundamental que la población goce de sus derechos humanos, que incluye la libertad de expresión, la libertad de manifestación pacífica, la libertad de organizarse, que son puntos que forman parte de ese acuerdo. Implementar este convenio es sumamente importante.

¿Qué piensa de los puntos pendientes de conversación entre la Alianza Cívica y el Gobierno?

Hay que negociar sobre temas importantes que son la justicia y la democracia. Se deben investigar todos los hechos, la violencia, los 325 o más asesinados; hay que investigar esto para procesar y castigar a los responsables. Es necesario investigar los hechos de violencia y asesinatos que ya están en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que están en otros informes. La amnistía para los culpables de esos crímenes no es una opción; entonces, hay que investigar y procesar. La portavoz de la Unión Europea ha destacado eso en nombre de todos los países de la Unión Europea: una ley de amnistía no puede significar que no haya justicia por los asesinatos y otros hechos de violencia, después del 18 de abril del año 2018. Es sumamente importante la justicia, la investigación y aplicar en estos casos un debido proceso. La Unión Europea ha hecho su planteamiento y todos, los 28 países, tenemos la misma posición. La Unión Europea está dispuesta a ayudar a esa salida pacífica y está dispuesta a apoyar con sus instrumentos a ese proceso de negociación que debe buscar cómo ponerle fin a esa crisis.

¿Sigue repercutiendo la situación de Nicaragua en Centroamérica?

Está claro que hay efectos económicos, porque la crisis económica en Nicaragua afecta a los países vecinos, afecta al comercio. Los refugiados que están, por ejemplo, en Costa Rica, más de 50,000 refugiados, esto tiene un efecto para Costa Rica que tiene su política, sus planes, sus proyectos. Hay consecuencias regionales por la situación actual en Nicaragua. Es sumamente importante retomar el diálogo y negociar sobre los temas en la agenda y buscar un acuerdo que contenga los temas importantes, incluyendo justicia, democracia y derechos humanos, y el retorno seguro de las personas que ahora están fuera del país. Es importante que los exiliados puedan regresar con seguridad y gozando de sus derechos humanos en su país.

La Alianza Cívica ha propuesto la justicia transicional y una comisión de la verdad para hacer justicia. ¿Qué piensa al respecto?

Ese es un tema para la mesa del diálogo y hay que buscar un acuerdo en este aspecto; eso es lo más importante en este momento, buscar ese acuerdo entre el Gobierno y la Alianza Cívica. Hay muchas opciones y ejemplos en el mundo, pero no soy experto en ese tema; hay varios ejemplos en varios países para aprovechar esas experiencias. Lo más importante es que ambas partes busquen un acuerdo en el tema de justicia.