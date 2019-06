Francia y Alemania podrían denunciar ante la CPI los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua

Durante un debate sobre crímenes de lesa humanidad en América Latina, que abordó principalmente la situación de Nicaragua, Cuba y Venezuela, el eurodiputado José Ignacio Salafranca, dijo que Francia y Alemania están a favor de denunciar al Gobierno nicaragüense ante la Corte Penal Internacional (CPI), por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión contra manifestantes, que fueron constatados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“¿En el caso de Nicaragua no puede un país europeo aplicar la jurisdicción universal? ¿No podría a través del Parlamento solicitarse una resolución en donde un país de Europa pueda ejecutar esa jurisdicción universal para que se juzguen los crímenes de lesa humanidad?”, preguntó al eurodiputado, Tamara Suju Roa, directora del Instituto CASLA, una ONG encargada de la promoción de los derechos humanos en América Latina, institución que promovió en el debate sobre los crímenes de lesa humanidad, a lo que José Ignacio Salafranca respondió:

“En ese sentido, de iniciar esta causa (denunciar al Gobierno Nicaragua) ante la Corte Penal Internacional, hemos visto como dos estados miembros (Francia y Alemania) han manifestado su conformidad con esta iniciativa, por lo tanto la pregunta con respecto a Nicaragua es válida, nosotros, en especial yo, he tenido la oportunidad de estudiar y valorar con el resto de mis compañeros, el trabajo hecho por el Grupo de Expertos Independientes en Nicaragua, no tengo nada más que ratificar lo que ha dicho nuestro abogado penalista (Julio Montenegro), puesto que tuvimos la constatación sobre el terreno de la propia invalidez de todos estos procesos judiciales (juicios contra manifestantes). La Unión Europea busca posiciones de conjunto y cuando esas posiciones no se pueden producir cada estado miembro puede posicionarse de la forma que estime conveniente, pero buscamos siempre actuar de forma conjunta”, respondió el eurodiputado.

En el debate sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, Venezuela y Cuba también participó Amerigo Incalcaterra, quien era parte del Grupo de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los crímenes ocurridos a causa de la represión gubernamental durante las protestas contra el Gobierno nicaragüense.

En representación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, estuvo Cristopher Hernández, quien hizo una recapitulación sobre las violaciones de derechos humanos que se han cometido en los últimos años en Venezuela.

También participó Javier Larrondo, defensor de derechos humanos en Cuba, quien expuso sobre los elementos que son tomados en cuenta para considerar que un crimen es de lesa humanidad.

En representación de Nicaragua estuvo el abogado penalista, Julio Montenegro, quien ha defendido a una gran parte de las personas detenidas en el contexto de la crisis de Nicaragua.

Montenegro denunció las irregularidades cometidas durante los juicios contra los considerados “presos políticos” y la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado ocho de junio.