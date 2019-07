El empresario con nacionalidad estadounidense, José Alejandro Gurdián Hidalgo, quedó detenido este viernes por orden de una jueza, por el presunto atraso en el pago de impuestos municipales a la Alcaldía de Managua, hasta por un monto de 1.4 millones de córdobas, pese a que las leyes establecen que en Nicaragua no hay prisión por deudas.

Personas vinculadas a la familia dijeron que por la tarde el empresario iba a ser puesto en libertad, pero esta información no pudo ser confirmada.

La jueza Segundo Local Penal de Managua, María José Morales, es quien giró la orden de captura, que también incluye a los empresarios Gustavo Adolfo Gurdián Hidalgo y Gabriel Ignacio Solórzano Pérezalonzo , quienes están fuera de Nicaragua, según confirmaron a El Nuevo Diario personas vinculadas al caso.

A los tres empresarios la Alcaldía de Managua les acusa en el Juzgado Segundo Local Penal de Managua por “defraudación tributaria”, según el expediente judicial número 005903-ORM4-2019.

La captura de los tres empresarios se giró el 17 de mayo del año en curso, pero la Policía Nacional ejecutó la orden hasta la mañana de este viernes, 28 de junio.

En la resolución en la cual se ordena detener a los empresarios antes mencionados, la titular del Juzgado Segundo Local Penal de Managua señala que en fecha del 6 de mayo del año en curso ella citó a audiencia preliminar, con característica de preliminar, a los acusados y estos no comparecieron.

“A los acusados José Alejandro Gurdián Hidalgo, Gabriel Ignacio Solórzano Pérezalonzo y Gustavo Adolfo Gurdián Hidalgo se les otorgó el término de 24 horas para que justificaran su incomparecencia y siendo que dicho término ha prescrito y los acusados no han justificado su incomparecencia, se ordena su conducción forzosa”, dice en su parte medular la resolución judicial.

Las detenciones las solicitaron los abogados de la Alcaldía de Managua que promueven un juicio por “defraudación tributaria” en contra de los tres empresarios.

Ayer, Alejandro Gurdián estaba en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”.

Los impuestos municipales que presuntamente habrían evadido pagar los empresarios antes mencionados están relacionados con el funcionamiento de una empresa de seguridad, en la cual son socios.

Por deuda no hay cárcel

El abogado Elton Ortega Zúniga señaló que el atraso en el pago de deudas no puede ser motivo para que una persona sea llevada a la cárcel, a como sucedió con el empresario José Alejandro Gurdián.

“El no pagar impuesto no constituye delito, pues la misma Constitución establece que por deuda no hay cárcel”, afirmó el experimentado abogado, agregando que las deudas con las municipalidades son como cualquier otra deuda.

Elton Ortega señaló que antes de llevar el caso a la vía jurisdiccional, la Alcaldía debió haber promovido un acuerdo extrajudicial y hasta después pasar a los tribunales de la vía civil, agregando que de ser cierto que los acusados cambiaron la razón social de su empresa, tampoco constituye delito.

Por su parte, el abogado Mario Rey Delgado señaló que los juzgados no debieron aceptar de forma directa la acusación de la Alcaldía de Managua, porque al tratarse de una deuda que supera el millón de córdobas, por ley primero tenían que recibir del Ministerio Público un desistimiento de la acción penal.

“Si presuntamente lo defraudado por los acusados supera el millón de córdobas, la autoridad judicial debió haber exigido la presentación de la resolución del Ministerio Público, donde ese órgano acusador desiste de ejercer la acción penal, es decir de acusar”, explicó el abogado Mario Rey Delgado.

La acusación

En el escrito acusatorio presentado por el abogado del despacho jurídico Ramírez & Rojas, en representación de la comuna, se asegura que los tres acusados "con pleno conocimiento y voluntad defraudaron a la hacienda municipal (Alcaldía de Managua)".

El método presuntamente utilizado por los tres empresarios para evadir el pago de tributos municipales fue la " doble facturación", refiere la acusación particular presentada a inicios de mayo.

La acusación de la comuna capitalina está respaldada con una auditoría hecha por la Dirección de Recaudación de la Alcaldía de Managua, según la acusación presentada en el Juzgado Segundo Local Penal de misma circunscripción.

En el extenso escrito acusatorio se afirma que los tres acusados, en un intento por no pagar sus tributos a la Alcaldía capitalina, le cambiaron de nombre a su empresa, de Security Plus a NPS Seguridad.

Empresario: Hostigamiento

Un representante del sector empresarial, quien prefirió que no se divulgara su nombre, señaló que todo indica que la medida policial es parte de los actos de hostigamiento, acoso y amenazas directas contra el sector privado del país.

“De otra manera, cómo debemos de interpretar esto, pues sí, es parte de lo mismo, una ola de hostigamiento, de represión desproporcionada, intimidación que no para pues, que tratan de seguir en esas y así creen que van a recuperar la economía del país”, cuestionó una fuente del sector empresarial.

“Se dice que fue por una cuestión de impuestos, es totalmente arbitrario si fuera así, hay una ley y no hay cárcel por impuestos, hasta donde yo sé, en realidad no sabemos lo que hay aquí”, agregó.