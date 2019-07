Confirman a excarcelado Carlos Silva orden de libertad definitiva

En cumplimiento a la Ley de Amnistía, el Poder Judicial de Nicaragua comenzó a notificar órdenes de libertad inmediata para algunos manifestantes excarcelados bajo el régimen de convivencia familiar.

El expreso Carlos Humberto Silva confirmó haber recibido la cédula judicial de notificación en la cual se ordena su libertad, se archiva su expediente y se cancelan sus registros de antecedentes penales.

“De confirmada con el artículo 1 de la Ley número 996 (Ley de Amnistía)”, dice la notificación, “se ordena el archivo de la presente causa penal”. Agrega que “como efecto de la misma ley, ordénese la libertad inmediata del acusado Carlos Humberto Silva”.

En uno de sus párrafos, la cédula judicial dice: “cancélese los registros de los antecedentes penales de delitos objeto de la misma ley de amnistía, (…) Se dejan sin efecto las condiciones inherentes a la medida cautelar que se había impuesto”.

Dicha notificación la emitió el Juzgado Primero Distrito de lo Penal de Juicio, circunscripción Managua.

Silva indicó que el pasado 26 de junio había ido al Complejo Judicial de Managua a firmar el libro en el que se constata que está presente en la ciudad, sin violar la convivencia familiar.

El protestante había sido condenado a dos años de cárcel acusado de entorpecimiento de servicios públicos y exposición de personas al peligro.

“Pero ayer (el jueves) también me presenté al juzgado, porque la fiscalía mantenía abierta mi causa, ya que quería aumentar mi condena, pero la juez lo suspendió adelantando que habría una notificación, tal como ocurrió”, expresó Silva.

“Siempre he sido inocente y no tengo nada que agradecerle al gobierno o al presidente (Ortega), como me lo quisieron hacer ver en los juzgados”, añadió.

Silva, quien estuvo siete meses en prisión, comentó que tenía conocimiento de otros manifestantes excarcelados que ya habían recibido el mismo tipo de cédula judicial.

Esta semana, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, criticó que un excarcelado que solicitó su record policial, lo recibió manchado, pese a que ya se había aprobado la amnistía.