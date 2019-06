“Este es el dinero que te manda Donald Trump”, le gritó un policía a Byron Estrada, cuando le encontraron 30 dólares en su billetera. Después lo acusaron de golpista y le pegaron, denuncia.

Era la noche del 25 de agosto y el joven universitario acababa de ser capturado, tras participar en una marcha en León. Estrada quedó excarcelado el 11 de junio, junto a otros 55 manifestantes.

Desde entonces, afirma, él y su familia han sido hostigados, hasta el punto en que han aflojado las tuercas de las llantas a la camioneta y camiones que tiene su papá.

¿Pensaste que después de todas esas acusaciones, ibas a salir en este 2019?

Nunca pensé que pudiéramos salir en este momento. Pensé que iba a ser en el 2021, con el cambio, esa era mi fecha tope. Había cosas extrañas dentro de la cárcel, había días que estaban bien y otros días estaban mal. Llega un determinado momento en que querés estar al lado de tu familia y te dicen que dan 90 días para la liberación absoluta. Teníamos mucha esperanza, aunque dentro de esos 90 días pasaron cosas muy duras que nunca nos imaginamos que iban a pasar.

Estando en libertad, ¿te sentís seguro?

Después de mi salida, de ver tanta gente en mi casa, pues sentí como volver a la vida. No fue así, desde el segundo día que me liberaron, policías estaban apostados en la cuadra de mi casa. Al ir al supermercado siempre personas civiles iban detrás de nosotros, nos tomaban fotos. Hemos sido perseguidos. Venir a Managua fue costosísimo por tantos retenes en la carretera y poder estar en diferentes puntos nos cuesta mucho. Aunque ya no estoy en León, la casa la siguen hostigando, a la camioneta y camiones de mi papá le han estado aflojando las tuercas (de las llantas del vehículo), siguen a mi papá y mi mamá, los policías vociferan para que les respondamos, grupos de motorizados llegan en la noche, pitan con una patrulla policial a la par. Tuve que huir de mi casa y hoy mi familia está pasando una situación terrible en la que sicológicamente se sienten desesperados y físicamente se sienten frustrados, porque no pueden ir a ninguna parte, no pueden salir de la casa porque los persiguen.

¿Qué tipo de anomalías observabas en la universidad, que te animaban a denunciarlas?

La forma en la que el CUUN (Centro Universitario de la Universidad Nacional) UNAN-León manipula a los estudiantes políticamente para poderles dar una beca, la forma en la que los maestros les dicen a los alumnos que conceden tantos puntos si van a una actividad partidaria. Me refiero a que el CUUN recogió personas para que fueran a votar. Cuando salió electa Rosario Murillo yo mostré mi descontento desde las redes sociales y fue cuando me empezaron a llamar la atención pidiendo que no publicara ese tipo de cosas. Desde ahí me empiezan a alejar y a catalogarme como opositor dentro de la universidad.

Llegó el 18 de abril, empezando a decir que no estaba de acuerdo. Lo hice primero en las redes sociales, protestando en contra de la reforma a la Seguridad Social. Jamás me imaginé que después de haber pasado por las redes sociales, iba a andar en las calles teniendo toda la aceptación de la población leonesa, del estudiantado y jamás me imaginé estar en la cárcel injustamente.

¿Habías recibido notificaciones de las autoridades de la unan león, de una posible expulsión?

Quince minutos después de estar repartiendo boletas (el 18 de abril) nos llamó el decano de la Facultad de la Odontología, Humberto Altamirano. Nos dijo que nosotros podíamos ser expulsados de esa facultad si seguíamos con eso.

‘Aquí no queremos manipulaciones políticas, aquí no queremos que ustedes anden metidos porque esta universidad es autónoma’, nos dijo. Entonces yo le dije que qué significaban unos pósteres de dictadores que tenían en el lugar, le decía que por qué había una bandera del Frente Sandinista cuando es una universidad autónoma.

Él no me supo responder y su única respuesta fue que paráramos o nos mandaban a sacar. Pensamos en protestar dentro de la universidad por lo del INSS, pero ellos no lo permitieron, nos perseguían desde el primer momento dentro de la universidad.

Los miembros de UNEN dicen que existe Autonomía universitaria ¿Para vos qué es Autonomía universitaria?

Es lamentable que se hable de autonomía cuando ni siquiera la rectora, Flor de María Valle, conoce el significado de la palabra. Muchas veces le enviamos cartas a la rectora pidiéndole que habláramos de eso y nunca recibimos respuesta. Los representantes del CUUN decían que nosotros éramos vende patria, que éramos los que violentábamos la autonomía.

A la fecha se han convertido en universidades partidarias, no en autónomas. Autonomía universitaria es aquello donde nosotros podemos expresarnos, donde nosotros podemos decir lo que sentimos y pensamos; eso no existe en la universidad. Es Poder llegar e interactuar con el maestro; eso es autonomía universitaria. Apartar todo tipo de banderas, que solo nos represente nuestra bandera universitaria y la de Nicaragua, eso también es autonomía universitaria.

Fuiste un rostro conocido en la protesta leonesa. ¿Qué pasaba por tu mente cuando participabas?

Nunca imaginé llegar a gritar tanto, siempre pensé que iba a ser un paso fácil. Pensé que iba a ser un paso rápido y que iban a darse soluciones a nuestras demandas. No fue así, nunca pensé que tener un micrófono en la mano sería algo tan descabellado para el Frente Sandinista. Recuerdo que mi mamá me llamaba a cada momento y me decía que me regresara a la casa, mi hermana me decía que tenía miedo que me pasara algo. Yo le decía a mi mama que era el momento de cambiar Nicaragua.

Ella me decía que lo entendían, pero también sabían que corría peligro. Siempre mi mamá me pidió que tuviera prudencia. Llegó un momento en que fue tan peligroso, que miraban mi cara en post de redes donde me acusaban y amenazaban de muerte y no solo a mí, sino también a mi familia. Mi mamá y mi hermana nunca me dejaron, en los últimos días antes de mi captura la compañía de ellas era totalmente presencial donde yo andaba, en las calles, en las casas.

¿A partir de qué momento empiezan las amenazas?

Empiezan desde el 18 de abril. Después de la protesta en la noche ya tenía una camioneta que es propiedad de la universidad en las afueras de mi casa, con turbas. Ellos decían gritando que ya estaban en la casa del ‘maldito’, ese mismo día surgen amenazas en redes sociales. Después fueron fluyendo hasta el hecho de decir que tenían que buscarme para meterme preso y decían que el Frente Sandinista no podía permitir que yo anduviera en las calles. Nunca pensé que yo iba a estar dentro de un sistema penitenciario.

Sí pensaba en que me podían golpear, o que me podían raptar. Es más, hubo un tiempo en el que me dije que si me agarraban, me desaparecían. Sucedió que las amenazas de muerte fueron infladas y eso me llevó a decirme que tenía que cuidarme un poco más. En los últimos días temíamos en algún momento llegar a estar en una cárcel. Dentro de las amenazas ellos especificaban tipo de ropa, zapatos, pantalones, gorras, etcétera.

Te capturan el 25 de agosto por la tarde. ¿Qué pasó antes?

Estaba en una casa en un barrio muy emblemático en León. Para ese día habíamos planificado una marcha titulada “Vamos Ganando”. Mi mamá me llamó al amanecer del 25 para decirme que ella no quería que fuera a esa marcha. Recuerdo que le dije que no iba a ir, eso era mentira, yo me fui. Los mismos chavalos del movimiento me dijeron que no fuera, que ellos iban a hablar.

Yo les decía a ellos que fueran a esa última marcha. Quería estar con la gente, quería sentirme libre por lo menos dentro de la marcha. Ese día yo hice la oración de la marcha para dar inicio. Antes de mi captura, durante la marcha, yo decía una frase: ‘Si nos callan en este momento a nosotros, otros hablarán por nosotros’, sin saber que luego de eso, al terminar la marcha, le daría el último abrazo a mi madre en el parque Guadalupe, le agradecí al pueblo en las palabras de cierre y grité por la libertad de los que en ese momento estaban presos.

Describimos la escena donde te capturan agentes policiales y encapuchados ¿Qué te dijeron?

Íbamos en el carro hablando de cómo hacer otra marcha y de lo bonito que había estado la finalizada, cuando me pareció raro que una motocicleta con dos civiles nos adelantara a toda velocidad. Luego avanzamos una cuadra más y teníamos ya una patrulla policial con encapuchados detrás del carro, seguimos avanzando y en otra esquina se aparecieron como 10 o 15 motos con civiles armados, apuntando al carro. Ellos preguntaban dónde estaban las armas, respondíamos que no teníamos armas, sacaron a los otros tres que iban y a mí de último.

En ese momento dijo uno de ellos: ‘tenemos al premio jefe, le llevamos una sorpresa’. En ese momento nos dijeron que bajáramos la cara, porque éramos unos m…, que se nos había acabado la fiestecita, nos montaron en la tina y nos dijeron que si intentábamos tirarnos (del vehículo), nos mataban. De allí nos llevaron a recorrer toda la ciudad de León, en cada momento nos decían que nos iban a matar, a unos le ponían el cañón en la cabeza, a otros en los glúteos, en el estómago. Nosotros preguntábamos dónde nos llevaban, porque nuestro miedo era que nos desaparecieran.

¿Qué pasó en la delegación departamental de león?

Cuando llegamos a la estación policial de León el comisionado les dijo: ‘felicidades, me traen al premio’. En ese momento ese señor me quedó viendo y me dijo: ‘ajá, hijo de p…, hablá como gritabas en las calles. ¿Dónde están tus huevos’ y así le decían a los demás (detenidos). Estando ahí me sacaron, me revisaron, sacaron la billetera en la que andaba US$30 y me dijeron: ‘este es el dinero que te manda Donald Trump para andar de golpista y maldito’. Me dieron ganas de reírme. Allí nos agarraban a patadas, en la espalda nos daban golpes, no podías subir la cabeza.

El comisionado pidió que me llevaran donde él, me dijo que me desnudara por completo y empezó a decir que hiciera posiciones de tomas fotográficas. Sacó una bandera que encontró y me la puso en el cuello, me apretó y me dijo: ‘¿Querés que te mate? Aquí no vas a andar jodiendo, a los golpistas se les echa presos’. Me seguía apretando, después me soltó y claramente sentí miedo, me dio un golpe que me rajó la nariz y me manchó la camisa. Él mando a pedir que me llevaran otra camisa blanca, hizo que me llevaran a lavar la cara porque ya estaban los canales oficialistas allí. Es por eso que en las fotos y tomas salgo con la camisa mojada. Después decían que yo era el único del grupo que iba a quedar preso por golpista.

Después de eso te trasladan a el chipote. ¿Cómo describís ese momento?

A eso de las 11:00 de la noche del 25 de agosto nos decían que nos iban a matar en la cuesta El Plomo, porque esa era la orden. Se detuvieron allí por un momento, nos dijeron que esa iba a ser nuestra nueva casa. Al llegar a El Chipote, había personas del Frente Sandinista en la entrada. Nos empezaron a escupir y nos decían ‘malditos golpistas’. Nos ingresaron a los siete que íbamos a una celdita pequeña preventiva y nos decían que allí íbamos a alcanzar todos.

Los encapuchados agarraban a patadas la puerta de la preventiva para poder cerrarla, mientras nosotros buscábamos cómo acomodarnos para que no nos golpearan. Logramos acomodarnos cargándonos unos a otros. Nos sacaron después y nos pidieron nuevamente que nos quitáramos la ropa. Nos dijeron que teníamos que hacer 100 sentadillas cada uno. En una de esas me pidió el oficial que levantara la cabeza y me dijo: ‘Si vos fuiste el que salió en la entrevista ayer en 100% Noticias con la golpista de la Lucía. Vos me vas a hacer 100 más de espaldas’. A algunos se nos hacía más difícil que a otros hacerlas.

¿QUÉ LES PREGUNTABAN EN LOS INTERROGATORIOS?

Nos preguntaban de qué partido éramos. Yo les decía que no tenía partido político, entonces me decía el oficial que por qué no decía que era del Frente Sandinista para salvarme. Siempre mantuve que no era de ningún partido. Yo soy opositor al Gobierno de Ortega, era mi respuesta.

Hubo un momento en que no habíamos bebido nada, tenía sed, ellos nos decían que los golpistas y asesinos no tenían derecho de beber agua.

Nos trasladaron en fila a las celdas. En mi caso me llevaban a la 21. En esa estaban dos personas, era oscura completamente, no se miraba ni la palma de mano. Yo les dije a los dos que estaban (en la celda) que me regalaran agua por favor. En ese momento un señor migrante que estaba arrestado, intentó pasarme una botella con agua pero se le cayó al hueco del servicio higiénico. Me dijo que no me la tomara, pero tanta era la sed que tuve que abrir la botella y tomármela. A la hora de estar en esa celda llegaron a buscarme los policías, abrieron la puerta y me bañaron con agua helada.

¿Qué les preguntaban en los interrogatorios?

Nos preguntaban de qué partido éramos. Yo les decía que no tenía partido político, entonces me decía el oficial que por qué no decía que era del Frente Sandinista para salvarme. Siempre mantuve que no era de ningún partido. Yo soy opositor al Gobierno de Ortega, era mi respuesta. Hubo un momento en que no habíamos bebido nada, tenía sed, ellos nos decían que los golpistas y asesinos no tenían derecho de beber agua. Nos trasladaron en fila a las celdas.

¿Cuál fue uno de esos momento duros?

El 16 de mayo, el día de la muerte de don Eddy Montes. Nosotros protestábamos y decíamos que allí no iba a pasar nada, pero no fue así. Ese día además de tener miedo teníamos furia, caminaban sobre nosotros y a muchos nos golpeaban con varillas.

Un oficial del sistema penitenciario mató a don Eddy con un contingente de seguridad llevado por Venancio Alanís. Nunca hubo ningún forcejeo, don Eddy no tuvo acceso a poder salir de la puerta y poder tocar al guardia, mucho menos una persona anciana queriéndole quitar el arma a un joven. Don Eddy Iba con su biblia pidiendo que respetaran a los muchachos, no sabemos por qué solo hay un muerto, porque fueron muchísimos disparos.

¿Cómo católico, en algún momento llegaste a solicitar que se les dejara participar en misas, como lo hacían los presos comunes?

Recuerdo que yo hablé con el director del Sistema Penitenciario, le pedía que en mi caso necesitaba confesarme con un sacerdote y recibir la Eucaristía. Nos dijeron que recogiéramos una lista, pero nunca nos llevaban. Nos decían que los asesinos no tenían perdón de Dios, que para qué queríamos tener misas, que debíamos haber pensado lo que hicimos antes, entonces nos tocaba congregarnos dentro.

Recuerdo que el 7 de diciembre celebramos la Purísima. Hicimos un altar con trastes que tenían la imagen de la virgen y también con sacos que habían llevado. Llegaron a decirnos que desbaratáramos el altar porque decían que allí no era iglesia y que teníamos que pedir permiso. Nunca nos dieron acceso a un sacerdote ni un pastor.