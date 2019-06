Bosco Vivas confirma su retiro de la diócesis de León: “No me voy abatido, sino contento”

Monseñor Bosco Vivas Robelo agradeció al papa Francisco por dejarlo tres años más a cargo de la diócesis de León, y tras ser confirmado su retiro este sábado, le deseó éxito a Sócrates René Sándigo Jirón, quién ocupará su cargo, según confirmó la Nunciatura Apostólica de Nicaragua.

Vivas Robelo había enviado su renuncia ante la Santa Sede el 16 de noviembre de 2016, al cumplir los 75 años, cumpliendo con lo establecido en el derecho canónico.

La mañana de este sábado, el papa Francisco aceptó la renuncia y nombró como nuevo obispo de León a monseñor Sándigo Jirón, quien era obispo en la Diócesis de Juigalpa (Chontales).

“Desde aquí ya se lo dije personalmente, le he felicitado y le deseo de corazón que tenga un episcopado fructuoso (a monseñor Sándigo). Le he dicho que le tendré presente en mi oración para que siga sembrando la semilla del evangelio en esta diócesis de León, donde he servido durante más de veinte años”, dijo Bosco Vivas.

El ahora obispo emérito señaló que no tiene motivos para sentirse triste y agradeció a sus feligreses por el apoyo que le brindaron durante su episcopado.

“Me voy satisfecho, puedo decirlo, no hice las cosas de las mejor manera, lo reconozco. Haciendo una revisión, me siento en paz, he cumplido, he tratado de ser un siervo de Dios, estoy en las manos de su madre, la virgenMaría”, dijo Bosco Vivas.

Le pidió a sus amigos y familiares que no pensaran que se va abatido, sino contento.

“A mi clero le digo que me reuniré con algunos grupos para testimoniarle mi agradecimiento y amor por el servicio que han prestado a esta diócesis. León y Chinandega han sido un tesoro inmenso por la riqueza de la piedad popular. Veo un pueblo sediento del Santísimo, en un momento difícil para el mundo y para Nicaragua”, indicó.

Vivas explicó que su función en el retiro será orar por Nicaragua, dada la crisis que está sufriendo este país.

“El Señor me está pidiendo una mayor intercesión por mi país”, puntualizó.

Bosco Vivas acumula 49 años de ministerio sacerdotal y más de 22 como obispo de León.

Explicó que monseñor Sándigo Jjirón tomará posesión de la diócesis de León en una fecha después de la Gritería Pequeña, a celebrarse el 14 de agosto, sin puntualizar un día específico.

El obispo agradeció a los periodistas locales con quienes dijo tener empatía por el trabajo realizado en los últimos años.

“Desde mi gestión me he sentido contento cuando me he reunido con ustedes. Tengo una mejor comprensión y aprecio de la vocación de ustedes. Quiero darles alientos como lo han hecho conmigo”, dijo Bosco Vivas.

En la mañana, después del anuncio del nombramiento de Monseñor René Sandigo Jirón, el cardenal Leopoldo Brenes le envió un mensaje de agradecimiento al obispo Bosco Vivas por “todo el trabajo realizado” como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y como obispo de la diócesis de León.

Es importante mencionar que Bosco Vivas impulsó la idea de convertir a la Diócesis de León, la más antigua del país, en una Arquidiócesis.

Actualmente, es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), y presidente de la comisión de la familia del Episcopado.

Vivas fue ordenado sacerdote en 1970, por el papa Pablo VI, en Roma. En 1981 fue ordenado obispo auxiliar de Managua durante el arzobispado del ahora cardenal emérito Miguel Obando y Bravo (qepd).

En coordinación con la sociedad civil impulsó ante la Unesco, la iniciativa para que la Catedral fuese declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, esfuerzo que se hizo realidad en junio de 2011.