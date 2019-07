¿Cuáles son los empleos amenazados en Nicaragua por las máquinas?

¿Se ha imaginado ir a un banco y ya no encontrar ningún cajero humano? “¿Para qué vamos a querer un cajero en un banco si vamos a poder hacerlo en línea? Lo que necesitás es un asesor financiero, que es diferente”, explica el especialista Ignacio Casillas.

Afirma que puestos de trabajo como los que existen en las maquilas de las zonas francas o los servidores de las gasolineras, están amenazados por los procesos de automatización y robotización.

Sin embargo, este fenómeno también está creando nuevos puestos de trabajos nunca antes conocidos, como los programadores, creadores de aplicaciones e incluso, los populares youtubers.

¿HAY EJEMPLOS EN QUE LA AUTOMATIZACIÓN O ROBOTIZACIÓN ESTÁ DESPLAZANDO A GENTE QUE TIENE EMPLEO?

Todos lo que son puestos administrativos o puestos relacionados a Finanzas o Contabilidad son áreas que cada vez van a requerir menos personas porque son mucho más fácil de automatizar. Es cierto que la tecnología va a desplazar algunos puestos, sí va a pasar. Toda aquella posición que no genera un valor es fácil de sustituir.

En un futuro, ¿para qué vamos a querer un cajero en un banco si vamos a poder hacerlo en línea? Lo que necesitás es un asesor financiero, que es diferente.

El tema de las estaciones de gasolina es un ejemplo sencillo. Un software en las estaciones de servicio hace que no necesités un despachador y eso se ve en países en donde los bomberos han ido desapareciendo.

Hace muchos años la industria automotriz empezó a usar la automatización y no utiliza a personas para hacer soldaduras.

Pero también se han ido creando nuevos puestos de trabajo a través del uso de la tecnología. Todos los puestos que tienen que ver con el desarrollo de software, creando aplicaciones para los teléfonos inteligentes. Esos puestos no existían hace 10 años.

¿QUÉ ÁREAS VAN A DEMANDAR MÁS PUESTOS A PESAR DE LA AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN?

El área que más posibilidades tiene de seguir aumentado puestos es el de servicio al cliente, porque a los humanos no nos gusta tratar con las máquinas.

Las habilidades que desarrollamos las personas en términos de servicio al cliente y términos de recursos humanos no van a ser sustituidos por robots o software.

Hay competencias que hasta hoy no las puede hacer un robot, como temas de resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad. Los robots no son creativos. Responden a un algoritmo, una programación.

Las personas sí somos creativas. A las personas no nos gusta tratar con las máquinas. Por ejemplo, cuando hablamos a un banco y nos contesta una operadora para digitar el 1 o el 2, pero querés hablar con una persona.

Incluso, todas las carreras de humanidades vuelven a ser relevantes. El 65% de los puestos de trabajo que posiblemente se desarrollen después de los millennials, es decir la generación “Z” y las que siguen, no existen.

Un ejemplo, hace más de 10 años no existían los Youtubers y hoy ¿cuántos viven de eso? Esos son puestos que se crearon, que hace años nadie se imaginaba cómo los iban a desarrollar y qué sector iban a atender.

Ese es un ejemplo que con el tiempo se van a ir creando nuevos puestos.

La mensajería se va a entregar con drones, en otros países ya es un hecho.

Pero alguien tiene que programar esos drones, hacer sus rutas. Hemos escuchado que viene la automatización y la robotización y nos causa mucho ruido escuchar que hay muchos puestos laborales que van a desaparecer.

Hay parte de cierto. No es algo nuevo. En la revolución industrial llegaron las máquinas y se creía que las maquinas venían a sustituir a la gente, pero la combinación entre las máquinas y la gente hacia más eficiente el trabajo.

La segunda compañía que más factura hospedaje en el mundo es Airbnb y no tiene un solo hotel. Las personas necesitan reentrenarse porque los negocios van a ser diferentes.

ESTE ESTUDIO, “SE BUSCAN HUMANOS, LOS ROBOTS LOS NECESITAN”, QUE USTED PRESENTÓ EN EL PAÍS, MENCIONA QUE PARA 2020 HABRÁ 3 MILLONES DE ROBOTS EN LAS FÁBRICAS. EN NICARAGUA MUCHOS TRABAJOS SON DE MAQUILA. ¿ESTOS PUESTOS DE TRABAJO ESTÁN EN PELIGRO POR EL AUMENTO DE LOS ROBOTS?

Sí, claro. Hay puestos que con la robotización van a desaparecer, es cierto. No es un secreto. Pero se van a crear otros. Hoy muchos telares son electrónicos, ya no son máquinas de coser tradicionales con una costurera detrás de ella. Sin embargo, un robot no va a hacer el diseño de una prenda.

EN EL CASO DE PAÍSES COMO NICARAGUA, DONDE PRINCIPALMENTE SOLO SE ENCARGAN DE CONFECCIONAR LA ROPA, ¿ES MUCHO MÁS GRANDE EL RIESGO DE SER REEMPLAZADOS POR UNA MÁQUINA?

Claro, sin embargo hay que considerar algo, para muchos de nuestros países tenemos desventajas y ventajas. Para algunas cosas la tecnología sigue siendo cara.

La ventaja es que la mano de obra es barata. Pero en algún momento eso va a cambiar, porque los ejemplos demuestran que la tecnología nos genera eficiencia, porque el margen de error se reduce. Es decir, la máquina es programada para poner un botón cada 2 milímetros y el botón queda cada 2 milímetros. Cuando lo hace una persona, es posible que quede a 2.5, es decir, no hay tanta exactitud como la tecnología.

¿QUÉ PUEDE PASAR SI LOS PAÍSES COMO NICARAGUA NO SE PONEN LAS PILAS EN ESTE TEMA?

Va a pasar lo que pasa con una persona cuando no se pone las pilas, que va a venir alguien a sustituirlo. Lo que no se desarrolle en Nicaragua, se va desarrollar en otro lado.

Habrá otros países que sí se pongan las pilas y van a avanzar. Como los países asiáticos, que en los últimos 20 años reformaron el modelo educativo y ellos han invertido en automatización, pero sobre todo en el desarrollo de las personas, porque al final, las personas somos los que creamos nuevas cosas, los robots no se inventaron solos y hay personas que los siguen mejorando. Costa Rica, Guatemala, Panamá, son los países que más invierten en automatizar.

Costa Rica está lleno de call center y BPO (Business Process Outsourcing). Los países que estén dispuestos a invertir en desarrollo de las personas y tecnología, son los que van a ir creciendo.

DESDE LA PERSPECTIVA DE PAÍSES COMO EL NUESTRO, ¿QUÉ VA A PASAR EN ESTE TEMA?

Creo que los países latinoamericanos tenemos mucho qué replantear. Algo a replantear tiene que ser el modelo educativo. Hoy las cosas son tan rápidas que cuando un joven termina una carrera universitaria, el mundo cambió.

El reto es cómo aprovechamos la preparación de los jóvenes, porque no es una tarea de las universidades, el Gobierno y las empresas, es de todos. Otro tema que había qur replantear en muchos países latinoamericanos es que existan leyes que permitan una mejor relación entre empleado y empleador.

Hay países donde la ley laboral tiene 60 años. No puedes administrar las reglas del juego en el ámbito laboral, cuando las reglas se definieron hace 60 años, hay que actualizar. Existen nuevos modelos de empleabilidad.

EN LA PARTE DE EDUCACIÓN, PARA RESALTAR, ¿QUÉ ES LO QUE HACE FALTA?

Hay que regresar un poco al modelo de las carreras técnicas, obviamente más apegado a la realidad de la tecnología.

Antes había carreras técnicas que nos ayudaban a explotar el uso de las máquinas, un torno, una prensadora, máquinas que nos ayudan a ser más eficientes. Soldadores, carpinteros, hay que regresar a esos modelos de carreras técnicas, pero apegados a la tecnología.

La carrera que cada estudiante decida estudiar debe ser complementaria con otras o te aliás con alguien. A lo mejor soy un buen mercadólogo, pero necesito a alguien que sepa de redes sociales, porque el marketing digital predomina. La tecnología exige especialización y requiere que seamos especialistas en lo que hacemos.

CUANDO DECIMOS ROBOTS, NO SOLO SON LAS MÁQUINAS ARTICULADAS QUE CAMINAN POR UNA PROGRAMACIÓN.

Cuando hablamos de robots no solo son las máquinas que simulan ser un humano, que caminan y hablan, también hablamos de inteligencia artificial.

Ejemplo, no es que Amazon adivine mis consumos de compra, no. Tiene una serie de datos estadísticos que predicen los comportamientos de compra y eso no es un robot, es un software.

Entonces cuando hablamos de robots, hablamos de automatización, digitalización e inteligencia artificial, internet de las cosas.