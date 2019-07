Alianza Cívica espera la reacción del Gobierno

Si el Gobierno de Nicaragua desaprovecha la oportunidad que le da la resolución aprobada el viernes por la Organización de Estados Americanos (OEA) y rechaza lo acordado, se abrirá la puerta a un informe negativo de la Comisión y se podría acelerar la suspensión del país en ese organismo, advirtió Carlos Tünnermann, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

En declaraciones a El Nuevo Diario, Tünnermann dijo que como Alianza están esperando cuál será la actitud del Gobierno sobre la decisión de la OEA.

Este lunes por la tarde, el presidente Daniel Ortega habló en un acto público en homenaje al fallecido boxeador Alexis Argüello, sin hacer referencia a la resolución de la OEA.

La Asamblea General del organismo interamericano decidió el viernes crear una comisión que busque una solución pacífica a la crisis sociopolítica que desde hace más de un año afecta a Nicaragua. La comisión contará con un plazo de 75 días para presentar un informe.

Tünnermann considera que el Gobierno debe tener presente que todo va encaminado a que si no da muestras de buena voluntad y comienza por impedir la entrada de la Comisión de la OEA o si esta no encuentra voluntad política para lograr la paz efectiva, el mismo Gobierno estaría facilitando que se transite en el camino hacia la aplicación del artículo 21, que es la expulsión del país de ese organismo.

“No podemos adelantarnos, no sabemos todavía y no podemos decir si el Gobierno va a aceptar o no la venida de la comisión. Valoramos cuáles serán las actitudes del Gobierno”, dijo el representante de la Alianza Cívica.

La OEA, explicó Tünnermann, ya tiene los contratos de los especialistas que diseñarían la reforma electoral en Nicaragua, lo que ha faltado es que la mesa de negociación reanude sus sesiones.

“Por eso, la resolución de la OEA exhorta a la partes a reanudar la negociación y que se cumplan los acuerdos que se tomen. Poco avance en el proceso de reformas electorales conduce a una alteración del orden constitucional que afecta el orden democrático”, comentó.

Consultan

La Alianza Cívica se reunió este lunes para analizar los siguientes pasos a tomar tras la aprobación de la resolución de la OEA y continuarán analizando el tema este martes.

Max Jerez, negociador por la Alianza, dijo que este lunes debatieron y consultaron con distintos sectores del país sobre la resolución de la OEA.

Agregó que la OEA respalda a la Alianza como interlocutora legítima frente al Gobierno.

“Es evidente que hay que buscar la creación de una comisión de alto nivel que tiene plazos establecidos para evaluar la situación de Nicaragua, eso nos da un margen de acción en torno a todos estos temas. De igual manera, hemos tenido conversaciones con actores internacionales”, indicó Jerez.

Señaló que el tema de regresar a la mesa de negociaciones se continúa valorando entre los miembros de la Alianza Cívica y aún no existe una postura definida.

Volver al diálogo

Michael Healy, también miembro de la Alianza, dijo que es necesario volver a sentarse en una mesa de negociación.

“Yo soy creyente de que la mesa (del diálogo) es la única solución de este problema, si no estamos sentados en la mesa va a seguir la agresión, va a seguir la persecución, van a seguir en los territorios echando presa a la gente, van a seguir asediando a los excarcelados; además, tenemos que buscar cómo sacar a los encarcelados, ya son 93 o 94, tenemos que ver cómo sale esa gente”, explicó.

Agregó que un diálogo serio compromete a Nicaragua en la búsqueda de una salida pacífica ante la crisis, pero el estancamiento da al Gobierno la oportunidad para prolongar su estancia en el poder.

“Sabemos que no es sostenible llegar al 2021 debido a la problemática de asedio que tuvimos, a la violación de derechos constitucionales y el problema de fondo; esto se termina con unas elecciones libres y transparentes, con las reglas del juego bien claras, pero al mismo tiempo que sean adelantadas”, sentenció Healy.