Alemania evalúa salidas a crisis nica

El subsecretario de Relaciones Exteriores de Alemania, Niels Annen, aseguró este martes en Managua a la cadena internacional Deutsche Welle, que si el Gobierno y la oposición logran encontrar una solución rápida a la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018, el país podría sortear las sanciones de la Unión Europea (UE).

“No estamos ahí ahora (sancionando). Y yo espero que todos los actores aquí entiendan que si pueden solucionar sus problemas con dedicación y rapidez, probablemente eso facilitará una situación en la que no va a continuar el debate sobre las sanciones”, manifestó el diplomático a la cadena estatal alemana. ”Pero insisto, esto no es una decisión mía, sino del debate que se lleva a cabo a nivel de la UE”, dijo. Además, argumentó que “está bien claro que Nicaragua sigue en agenda de la comunidad internacional, no solo de la Unión Europea”.

La Eurocámara aprobó el 14 de marzo una resolución que pide “un proceso escalonado de sanciones” contra el Gobierno de Nicaragua hasta que se restablezcan “plenamente” los “derechos humanos y libertades fundamentales”.

Sin embargo, estas no se han hecho efectivas a la espera de una decisión del consejo de ministros del Exterior de la UE.

Annen tuvo su primera visita oficial a Nicaragua el 1 de noviembre de 2018, siendo la primera llegada de un diplomático europeo de alto nivel. En esa ocasión se reunió con el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, miembros de la Alianza Cívica y la Iglesia católica.

Al concluir su visita, el diplomático alemán calificó de “satisfactoria la disposición general de todas las partes de reflexionar sobre medidas que lleven al entendimiento”.

“En un contexto todavía de tensión, pude mantener en Nicaragua conversaciones serias con todas las partes sobre la situación y las posibles vías para salir de la crisis”, declaró el año pasado.

En enero de 2019 llegó una representación de diputados de la Eurocámara que brindó un contundente informe sobre las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, que fueron la antesala de la resolución de marzo.

Ocho meses después de su primera visita, Annen manifestó que en su segundo encuentro con los actores nacionales “no he encontrado a nadie que esté en contra de una solución política ni de volver al diálogo, y eso es importante. La negociación permitió liberar a una gran cantidad de presos y demostró que el diálogo puede dar resultados, aunque también sabemos que puntos clave del acuerdo que ambas partes firmaron no fueron implementados.

Existe un descontento también, se nota. Y no existe ninguna garantía de que la situación aquí se va a mantener en calma”.

Reunión con alianza

Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica, sostuvo que durante su encuentro con el subsecretario de Exteriores, señalaron el incumplimiento de parte del Gobierno de Nicaragua de los acuerdos firmados en la mesa del diálogo, lo que ha imposibilitado la continuidad de las negociaciones.

Mario Arana, también miembro de la Alianza Cívica, expresó que con el encuentro con el alto funcionario alemán se muestra el interés que tiene el país europeo en que Nicaragua salga de la crisis que vive desde abril de 2018.

“Alemania con esta gira estaba interesada en escuchar a viva voz cómo veíamos la situación del país. Así como muchos de la comunidad internacional, está a favor de una negociación que asegure la estabilidad a largo plazo del país”, agregó Arana.

Explicó que el representante del Gobierno alemán manifestó su interés en apoyar en lo que fuera necesario, “inclusive como puente entre las partes (en negociación).

“En general Alemania en Europa tiene un peso importante y hay que valorar positivamente este interés en el país”, subrayó Arana.

Tünnermann continuó diciendo que se le explicó al representante alemán que aún existen más de 90 personas encarceladas, por lo cual no hay proceso de liberación completa, y que los que han sido liberados, no se les han regresado sus bienes personales, así como también no hay devolución de personerías jurídicas a organismos, materiales a medios de comunicación y garantías ciudadanas”.

Antecedentes

El 19 de julio de 2018, Annen manifestó en un comunicado que “las armas deben callar, demasiados muertos en pocas semanas, una situación inaceptable. Condenamos con fuerza la violencia continua y llamamos a todas las partes a seguir con el diálogo nacional de forma decidida”.

26 de julio de 2018, el Gobierno alemán instó nuevamente a las autoridades en Nicaragua a retomar el diálogo y ofreció mantener su apoyo para este proceso.

Para esa fecha, Annen, en una entrevista con el semanario Die Zeit, afirmó que Alemania continuaría respaldando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “en su labor de esclarecer las injusticias cometidas” en el contexto de la crisis sociopolítica.

Por su parte, la canciller Angela Merkel, en un encuentro en Berlín con el presidente costarricense Carlos Alvarado, manifestó el 27 de mayo pasado, el papel que este país desempeña en la acogida de refugiados de Nicaragua y Venezuela.

“Costa Rica es un país modelo en acogida de refugiados de América Latina, hay decenas de miles de personas acogidas, especialmente procedentes de Venezuela y Nicaragua”, apuntó la líder alemana durante una comparecencia conjunta con Alvarado, de visita oficial en Berlín.